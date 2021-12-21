سياحة الإسكندرية تحذر المواطنين من عادات «إلقاء الزجاج» في الكريسماس

حذرت هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، جميع سكان المدينة الساحلية من عادات إلقاء الزجاج في الكريسماس وذلك مع اقتراب الاحتفالات برأس السنة الميلادية، حيث تتميز الإسكندرية باحتفالات خاصة بها عن باقي محافظات الجمهورية، اعتاد عليها سكان المحافظة منذ عشرات السنين، تجمع بين الترقب والفرح والهلع في الوقت نفسه.

وبحسب بيان تنشيط السياحة، اليوم الثلاثاء، فإنه مع دقات الثانية عشر ليلة 31 من ديسمبر، لحظة ينتظرها أهالي المدينة الساحلية كل عام، لتبدأ أصوات الارتطامات والفرقعات وتحطم الزجاج على الأرصفة والشوارع بعد إلقائها من الشرفات والنوافذ.

عادة سيئة تلحق الأذى بالمواطنين

وأوضحت الهيئة، أن شوارع الإسكندرية تظهر قبيل منتصف ليل اليوم الأخير في العام خالية من المارة والسيارات خشية سقوط الزجاج والأشياء القديمة عليهم ما يجعله طقس وعادة سيئة قد تلحق الأذى بالمواطنين.

عادة إلقاء الزجاج أصلها الجاليات الأجنبية اليونانية والإيطالية

وأكدت الهيئة، أن الشعب السكندري أخذ عادة إلقاء الزجاج في ليلة رأس السنة من الجاليات الأجنبية اليونانية والإيطالية التي عاشت على أرض الإسكندرية ورحلت عنها بعد العدوان الثلاثي على مصر، حيث كانت الجاليات الأجنبية تقيم احتفالات رأس السنة بالأندية والملاهي على شط الإسكندرية ويرقصون ويقومون بعدها بإلقاء الزجاجات الفارغة على أرضية الملهى وطريق الكورنيش.

التخلص من الأشياء القديمة يخلصهم من الأحزان

وأشارت الهئية، إلى أن سكان الإسكندرية احتفظوا بهذا النوع من الترفيه خلال احتفالات رأس السنة حيث يقومون بإلقاء الزجاجات والقلل الفخارية اعتقادًا بأن التخلص من الأشياء القديمة وتكسير الزجاج سيخلصهم مما حل بهم من أحزان بالعام الماضى، وناشدت المواطنين بالتخلص من تلك العادة الغريبة، التى ليس لها علاقة بالاحتفال بقدر ما تؤذى البشر، حيث يعاني عمال النظافة أثناء إزالة حطام الزجاج من الشوارع والميادين وكثيرًا ما يصابوا أثناء عمليات جمعها والتخلص منها.