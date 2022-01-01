طريقة الحصول على إنترنت منزلي دون خط أرضي: الباقة تبدأ من 50 جنيها

الإنترنت المنزلي أصبح من أساسيات البيوت المصرية، لأنه يوفر المال مقارنة بباقات الإنترنت التي تتيحها شركات المحمول، لكن الكثيرين يجدون صعوبة في الاشتراك بسبب عدم وجود خط تليفون أرضي، خاصة مع استخدام خطوط الهواتف المحمولة.

وتقدم «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال التكنولوجيا التي تقدمها للمتابعين على مدار الساعة، خطوات الاشتراك في الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي «الإنترنت الهوائي» وذلك وفقا للمواقع الرسمية لشركات الاتصالات المصرية، في السطور التالية.

سعر الإنترنت الهوائي

الإنترنت الهوائي هو البديل الأول للإنترنت المنزلي، ويمكن الحصول عليه بدون خط منزلي، وتقدمه جميع شركات الاتصالات في مصر، من خلال رواتر الـ4G الذي يعتمد على شبكة الجيل الرابع من الإنترنت، تبلغ مساحة تغطيته 200 متر، ويتيح الاستخدام لـ32 مستخدما في نفس الوقت، وهو يختلف عن الإنترنت العادي، حيث يعتمد على شريحة داتا توفرها شركة الاتصالات.

ويبلغ متوسط سعر الرواتر الهوائي ما بين 500 وحتى 1000 جنيه، وتقدم الشركات عروضا لتقسيط سعر الرواتر تختلف من شركة لأخرى، بالإضافة لقيمة الباقة التي تتراوح من 50 جنيها وحتى 450 جنيها، حسب السرعة وحجم الباقة، كما توفر الشركات باقات إضافية في حالة انتهاء الباقة قبل الموعد الشهري لها، وتختلف سعرها حسب حجمها لكنها تتراوح ما بين 15 جنيها وحتى 100 جنيه.

خطوات الاشتراك في الإنترنت الهوائي

وفي حالة الرغبة في الحصول على الإنترنت الهوائي يجب التوجه إلى فرع شركة الاتصالات الأقرب لك أو التي ترغب في التعامل معها.

حجز رقم مع خدمة العملاء.

تقديم طلب الحصول على الإنترنت الهوائي، واستيفاء البيانات الخاصة بالمشترك.

تحديد سعر الرواتر والباقة، ودفع المستحقات اللازمة.

الحصول على الرواتر خلال 48 ساعة، حيث يمكنك الاستعانة بفني من الشركة لتركيب الجهاز في المكان المناسب في الشقة.