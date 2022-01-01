أهالي ضحايا حادث الشيخ زايد: «تجبيس المتهم تمثيلية.. ووالده معرضش علينا فلوس».. فيديو

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة كريم الهواري، المتهم بقتل 4 أشخاص في حادث الشيخ زايد، لجلسة 5 فبراير المقبل.

وقالت والده عمر حمدي، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، إنها ذهبت إلى المحكمة لحضور الجلسة الأولى من محاكمة المتهم كريم الهواري، متابعة: «جه كريم في القفص والقاضي مكانش سامعه وجابه في الصالة عشان يسمعه وفوجئنا أن جسمه كله متجبس، وحسيناها تمثيلية».

والده عمر: دي تمثيلية وعايزين يطمسوا الحقائق

وأضافت خلال تصريحات خاصة لتليفزيون الوطن، أن المتهم بعد ارتكاب الحادث ظهر في أحد الفيديوهات، وهو يتصل بفتاة ويحمل في يديه زجاجات من الكحوليات، معلقة: «إزاي كان في الحادث واتصل بواحدة وجت خدته بالعربية وكان شايل في إيده أزايز خمرة وبيضرب بها الشهود اللي كانوا بيصوروه، وازاي دلوقتي متجبس، دي تمثيلية وعايزين يطمسوا الحقائق، والجبس تحسه لسه معمول إمبارح بالليل».

وأوضحت أن أسرة الشاب كريم، حاولت في البداية ومع تحويل القضية إلى النيابة العامة طمس الحقائق عبر مسح الفيديوهات، لافتة إلى أن محامي المتهم طالب المحكمة بإيداع المتهم مستشفى آخر خارج السجن، ما أثار اعتراض جميع الحاضرين بالجلسة، متسائلة: «يعني إيه خايف عليه يجيله شلل وإحنا ولادنا اللي راحوا في لحظة واحدة عملتوا إيه علشانهم».

المتهم ينفي تناوله للكحوليات

واستطردت والدة ضحية الشيخ زايد: «المتهم كان بيقول إنه مكانش شارب أو سكران وخبطهم غصب عنه، وأنا كنت بقوله ألا وقول الزور، لأن ده قول زور، والمحامي اللي جايبينه عايز يخفي ويدلس الحقائق لكن ربنا موجود».

وتابعت: «كل اللي وصلنا أن أبو كريم راجل عارف ربنا وبيتقي ربنا وعايز يواسينا في مصيبتنا ومضايق من اللي ابنه عمله، وكان عايز يعزينا ولكن إحنا رفضنا، ومحدش اتكلم في فلوس».

ومن جانبها، علقت والدة يوسف أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، على أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري، قائلة: «النهاردة دفنة ولادنا تاني.. النهاردة حسيت أنه ولادنا الـ4 بيندفنوا تاني النهاردة، وحسيت أنه جالي خبر يوسف ودفنته تاني النهاردة من شدة الألم والحزن وقلبنا المحروق على ولادنا، أنا كنت ماسكة نفسي في القاعة النهاردة على أد ما أقدر وقعدوا يقولوا لي بلاش صوت عالي وكلام أو احتكاكات ونحافظ على هيبة القضاء، ولكن كان في كمية استفزاز رهيبة لما شوفنا المتهم داخل على سرير».

والدة يوسف: ولادنا بقالهم 22 يوما في التراب

وشرحت والدة الضحية، خلال بث مباشر لتليفزيون «الوطن»، أن دخول المتهم اليوم المحاكمة وهو على السرير جعلها تشعر أن الضحايا الأربعة هم الذين دهسوه وليس العكس، مستطردة: «لما أنت منظرك كدا وجاي مش قادر تطلع صوتك ولا تتكلم مع القاضي، تخيل الولاد كانوا عاملين إزاي لما توفاهم الله، لما أنت جاي بعد 22 يوما بالمنظر المفبرك ده وعيالنا في التراب».

واستطردت: «قلبي اللي كان بيتكلم في المحاكمة مش لساني، وشوفت ابني يوسف في قاعة المحاكمة اليوم، وكان باصص لي وكنت بتكلم وأصرخ بالنيابة عنه، وغصب عني تفوهت بألفاظ مكانش ينفع تتقال ولكن غصب عني أنا أم، وقلبي اللي كان بيتكلم مش لساني».

وأوضحت والدة الشاب يوسف، أنه كان من الواضح أن ما يحدث فبركة، والأداء كان عاليا جدا، لكن تمثيل كريم كان فاشلا.

وتابعت: «قلبنا اتكسر وبيتنا اتطفى.. بطالب بإعدام المتهم في ميدان عام، هو روح قدام 4 أرواح».