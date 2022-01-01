إغماء وانهيار أسر ضحايا حادث الشيخ زايد بعد تأجيل محاكمة كريم الهواري

تعرضت أسر ضحايا حادث الشيخ زايد لحالة إغماء وانهيار وبكاء، وذلك بعد تأجيل محاكمة كريم الهواري، بعد حرصهم حضور أولى جلسات محاكمته بمحكمة جنايات الجيزة، ورصدت جريدة «الوطن» ردود أفعال أسرة الضحايا من خلال بث مباشر.

والدة يوسف: كريم وصل على سرير وحاطين له شوية جبس

وانهارت والدة «يوسف»، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، أثناء حديثها عما جرى في أول جلسة، قائلة: «كريم وصل نايم على السرير، والمحامين بتوعه اللي عاوزين ياخدوا ملايين من أبوه طالبين إنه يدخل المستشفى، مفيش حكم ولا حاجة لسه، دي أول جلسة، وربنا ينتقم منه، جاي وحاطين له شوية جبس، إن شاء الله يتعدم، أبوه جايب صف محامين متعرفش عددهم».

والدة عمر: كريم اتكلم في المحكمة وقال خبطتهم غصب عني

من جانبها قالت والده «عمر»، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، «بيطالبوا ينقلوه لقصر العيني وخايفين إنه يتشل، واحنا ولادنا الأربعة ماتوا، حسبنا الله ونعمة الوكيل، وجايبينه على السرير ومجبسينه، ورانيا الهواري أخته جريت وهرب معاها في العربية ساعت الحادثة».

وتابعت:«كريم اتكلم في المحاكمة وقال أنا خبطتهم غصب عني، وأول لما المحامين طالبوا بنقله للقصر العيني ولقونا بنتكلم خرجونا بره، ولسه معرفش الجلسة اتأجلت لأمتى».

عم جابر: مش هنقبل دية من حد

وقال «عم جابر» أحد أهالي الضحايا، قائلا: «الطرف التاني عاوز الصلح، منقبلش دية على ولادنا وبنقولها، أطلب العدل في الجمهورية الجديدة، أنا عاوز حكم، أنا محضرتش المحاكمة بس محاميينا بيقولوا يفضل في مستشفى السجن، لكن محاميين كريم عاوزين ينقلوه لمستشفى القصر العيني، وده غلط، المفروض يفضل في مستشفى السجن».

وتابع: «يا هواري احنا مش بنقبل دية على ولادنا، حتى لو موتنا من الجوع، ومش هقبل جنيه لابن أخويا عبد الله، وأنا بتكلم باسم الأربعة».