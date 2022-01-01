تأجيل محاكمة كريم الهواري لجلسة 5 فبراير للاطلاع

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتسبب في حادث الشيخ زايد، الذي أسفر عن مصرع 4 شباب، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة، لجلسة 5 فبراير المقبل للاطلاع.

تفاصيل إحالة كريم الهواري للجنايات

وجاء في أمر الإحالة، أنَّه في يوم 10 من شهر ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أحرز المتهم «كريم الهواري» جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، مما تسبب في مصرع 4 أشخاص هم المجني عليهم «عبدالله درويش، يوسف محمد العباسي، عمر حمدي، سعيد حسن»، وذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة، أنَّ المتهم «كريم محمد الهواري»، قاد سيارته بسرعة جاوزت الحد الأقصى المسموح به، تحت تأثير المواد المخدرة، وهو ما أسفر عن مصرع المجني عليهم الـ4، وحاز وأحرز في سيارته مواد كحولية ومخدرة كان واقعا تحت تأثيرها، مما تسبب في حادث الشيخ زايد.

الطب الشرعي يثبت تعاطي كريم الهواري للمخدرات

وتابع أمر الإحالة، أنَّ المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر، مما ينجم عن ذلك تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، وأتلف أيضا سيارة المجني عليه «حسن حسن عباس»، وذلك بسبب إهماله، وبذلك يكون المتهم «كريم محمد الهواري»، قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها في مواد القانون.