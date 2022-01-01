أمطار غزيرة وثلوج تغرق كنيسة «السمائيين» بشرم الشيخ

تعرضت مدينة شرم الشيخ لموجة من الطقس السيئ قبل قليل، ضربت مدينة السلام بأمطار غزيرة على كل أرجاء المدينة، وتسببت في تراكم المياه داخل الشوارع، وتسبب الطقس السيئ في انقطاع الكهرباء عن المدينة بالكامل كإجراء احترازي.

وشهدت مدينة شرم الشيخ ظواهر برق ورعد استمرت لوقت طويل، تبعه سقوط أمطار بغزارة شديدة وثلوج بكميات كبيرة في أنحاء المدينة.

محافظ جنوب سيناء يعلن الطوارئ

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لمواجهة عاصفة التنين، وجرى فتح غرفة العمليات بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الحدث، وجرى الدفع بسيارات شفط المياه من الشوارع والأحياء.

وقام عدد من سكان شرم الشيخ بعمل بث مباشر للأمطار أثناء هطولها، التي تحولت إلى ثلوج بحجم كبير.

المياه تحاصر كنيسة «السمائيين»

ووجه سامح شكر الله، أحد أبناء شرم الشيخ، استغاثة لسكان حي النور بمدينة شرم الشيخ لإنقاذ كنيسة «السمائيين» من المياه التي تتدفق بقوة، ونشر استغاثة عبر «فيسبوك»، قال فيها: «الكنيسة غرقانة، كل اللي ساكن في حي النور من شباب الكنيسة يذهب بسرعة إلى الكنيسة».

سكان شرم الشيخ يوثّقون سقوط الأمطار

ونشر مجموعة من أهالي مدينة شرم الشيخ مقاطع فيديو عبر صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات التغير المناخي الذي شهدته شرم الشيخ، وسقوط الأمطار بغزارة وبكميات كبيرة، ورصدت مقاطع الفيديو حبيبات الثلوج (البرد) وسمع أصواتها وهي تصطدم بالسيارات والنوافذ.

وقال محمد السيد، أحد العاملين بشرم الشيخ، إنه فوجئ بسقوط هذه الكميات الكبيرة من الأمطار التي تحدث لأول مرة منذ سنوات، ما أثار حالة من الرعب في قلوب المواطنين، وخلت الشوارع من المارة.

الدفع بسيارات شفط المياه

أصدر محافظ جنوب سيناء تعليمات لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الدفع بكل السيارات لنقل المياه المتراكمة في الشوارع والأحياء، موضحاً أنه حتى الآن لم تتلق غرفة العمليات أي بلاغات بوقوع حوادث.

وقال إنه على اتصال بكل رؤساء المدن عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، لمعرفة الموقف ومتابعة إدارة الأزمة.

فتح طريق «شق التعبان» بطابا

وقال علي الشحات، رئيس مدينة طابا، إنه جرى إعادة فتح طريق شق التعبان الذي أغلق بسبب التراكمات التي حملتها السيول فجر اليوم، وقال إن طريق طابا النقب أصبح يعمل بشكل طبيعي.