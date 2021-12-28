افتتاح مشروعات بـ700 مليون جنيه لحماية جنوب سيناء من خطر السيول

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة حماية جنوب المحافظة من أخطار السيول، خاصة بعد تعرض مدينة أبورديس للغرق في شهر مارس من العام الماضي؛ مما تسبب في وقوع خسائر فادحة في البنية الأساسية ومنازل المواطنين.

700 مليون جنيه لحماية جنوب سيناء من السيول

وأوضح المحافظ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، زار محافظة جنوب سيناء الشهر قبل الماضي، وافتتح عدة مشروعات لحماية المحافظة من السيول بتكلفة تجاوزت 700 مليون جنيه.

قناة صناعية وبحيرتين وادي بعبع

وأكد «فودة»، أنه جرى إقامة مشروع عملاق بمدينة أبورديس؛ لحمايتها من أخطار السيول، بتكلفة 70 مليون جنيه، موضحا أن المشروع يشمل إقامة قناة صناعية بطول 6 كيلومترات وعرض 50 مترًا، وبحيرتين في وادي بعبع.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية، اليوم في مدينة أبورديس، يرافقه اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات، مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس.

مشروعات بـ100 مليون جنيه

وقال مبروك الغمريني، إن الجولة تضمنت تفقد مشروعات بقيمة 100 مليون جنيه، تضمنت «المركز التكنولوجي للمدينة، أعمال تطوير الطرق، وإقامة حديقة ومتنزه للأطفال، مجرى السيل، الوحدة الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي».

5 ملايين جنيه لدعم مدينة أبوزنيمة

فيما أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال زيارته مدينة أبوزنيمة، ضمن جولة مدن خليج السويس، أنه وافق على دعم المدينة بمبلغ 5 مليون جنيه لتطوير الشاطئ العام، وإقامة مقصد للعائلة وشارع 306 على غرار الطور.