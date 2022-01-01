نقل نزلاء سجن شديد الحراسة بطرة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة «صور» كتب: محمد بركات 06:28 م | السبت 01 يناير 2022 مركز بدر للإصلاح والتأهيل قامت الأجهزة الأمنية بنقل نزلاء سجن شديد الحراسة بطرة، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة. اقرأ المزيد: نقل كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد إلى سجن طرة عاجل.. ترحيل حسن راتب إلى سجن طرة بعد حبسه في قضية تجارة الآثار الداخلية تنفي إضراب مساجين سجن طرة عن الطعام تفاصيل زيارة حقوقيين لـ«سجن طرة»: كورونا خارج الأسوار سجن طرة الداخلية الاصلاح والتاهيل اخبار الحوادث اليوم