العدل تهنئ الداخلية: مركز الإصلاح والتأهيل في بدر إنجاز حضاري

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة بدر، الذي يعد امتداداً لمنظومة بدأت بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وجارٍ العمل في مراكز أخرى لتوفير أماكن للنزلاء متوافقة مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من تقليل الكثافات إلى مستوى المعايير الدولية، والحفاظ على كرامة وإنسانية النزيل وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية والرياضية لهم، والتواصل مع ذويهم ولقائهم في أماكن لائقة.

مقر للمحكمة في مركز الإصلاح والتأهيل ببدر

وبُني مقر مستقل للمحكمة على أحدث المواصفات، مزود بوسائل التقنية اللازمة للعمل؛ لتسهيل إجراءات المحاكمة.

«العدل»: المركز إنجاز حضاري

وهنأت وزارة العدل وزارة الداخلية، على هذا الإنجاز الحضاري، الذي يحول النزيل إلى عنصر منتج، خلال فترة قضاء العقوبة، ومستعد لبدء حياة جديدة شريفة في مجتمعه.

وتمنى وزير العدل لوزير الداخلية محمود توفيق، كل التقدم والسداد في أداء رسالتهم السامية، وتحقيق الأمن لمصرنا الغالية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.