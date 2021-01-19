تفاصيل زيارة حقوقيين لـ«سجن طرة»: كورونا خارج الأسوار

زيارة قصيرة لكنها غطت جانبًا كبيرًا من مستشفى ليمان طرة أجراها وفد حقوقي بمباردة من وزارة الداخلية، وقبل الجولة كان يجب على الوفد ملاحظة الإجراءات الوقائية المتبعة داخل السجن الذي صرح المسؤولين عنه بخلوه من عدوى فيروس كورونا المستجد، وبالتالي جرى تفقد السجن من تصرفات القائمين ليه وليس مبانيه فقط، وهو ما أبرز أهتماما بالغًا بالإجراءات الاحترازية، والحرص على النظافة والتطهير المستمر.

طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، يقول إنَّ الزياة جاءت بدعوة من وزراة الداخلية لزيارة ليمان طرة، مشيرًا إلى أنَّها ليست الزيارة الأولى من نوعها حيث دعت الوزراة من قبل لزيارة سجن القناطر، وبالفعل بمجرد وصول الوفد الذي ضم مجموعة من الحقوقين اصطحبنا مدير مصلحة السجون والقيادات لتفقد السجن.

زغلول»: مسؤول السجن قالنا «ليكم مطلق الحرية»

«لكم مطلق الحرية في اللي عايزين تشوفوه»، تصريح للمسؤولين عن إدارة السجن بشأن تفقد أحوال النزلاء ونظرا لما يعيشه العالم من رعب جراء تفشي فيروس كورونا المستجد قرر الوفد زيارة مستشفى ليمان طرة للوقوف على الإجراءات الاحترازية المتخذة وما يلقاه السجناء من رعاية صحية.

يسرد «زغلول» لـ«الوطن» تفاصيل الزيارة التفقدية التي بدأت في مستشفى السجن: «هناك العديد من المرضي، والمستشفى تضم كل التخصصات تقريبًا، ويتاح فيها إجراء العمليات الجراحية بأنواعها وبعد إجراء الجراحة يخرج النزيل المريض لعنبر منفصل لمتابعته.

«زغلول»: تابعنا جراحة مياه بيضاء لنزيل خمسيني

في عيادة الرمد رفضت إحدى الطبيبات دخول الوفد الحقوقي، نظرًا لأن المكان معقم، وهو ما رفضه المسؤول عن العيادة، ليدخل الوفد ويطلع بالفعل على التعقيمات مع إيضاح أنَّه سيتمّ إعادة التعقيم بعد خروجهم، وخلال الجولة، صادف ذلك وجود نزيل خمسيني في العيادة، لمتابعة جراحة مياه بيضاء خضع لها من فترة، وتحدث إلى الوفد الحقوقي فيما يخص الجراحة والاهتمام الذي لاقاه المريض من جانب الأطباء.

وبالمرور على معمل التحايل وقسم الأشعة، استعرض الطبيب التقنيات الحديثة في المعدات الطبية، وتعمل جميعها بتكنولوجيا متطورة، كما عرض الطبيب المختص على الوفد الحقوقي إجراءات عملية مفصل لإحدى النزلاء والتي تماثلت للشفاء، إلى جانب قسم الأسنان والذي كان به العديد من المرضى.

الصيدلية توفر أدوية الأمراض المزمنة مجانا

وفي صيدلية السجن، تساءل المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن مرضى الأمراض المزمنة والذين تتطلب حالاتهم علاجات دائمة، حيث قالت المسؤولة بالصيدلية إنَّ كل الأدوية موجوة بالفعل، خصوصًا الضغط والسكر نظرًا لضرورتهما، مؤكّدة أنَّه يتمّ توفيرها مجانًا.

أما ما لفت نظر المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ما يتمّ رعاية صحية جيدة للنزلاء، وهو ما يأمل أن يراه داخل السجون الموجودة في الأقاليم والسجون شديدة الحراسة.