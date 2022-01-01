فران يتخلص من حياته شنقا في بنها.. وأسرته: كان يمر بضائقة مالية

تخلص عامل بمخبز «فران» من حياته داخل منزله بمنطقة المنشية دائرة قسم أول بنها في محافظة القليوبية لمروره بضائقة مالية أثرت على حالته النفسية فشنق نفسه داخل غرفته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وسؤال أهل المتوفي وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة.

بلاغ بتخلص شاب من حياته

تلقى العميد أيمن عادل مأمور قسم أول بنها بقيام شخص بالتخلص من حياته داخل مسكنه بالمنشية دائرة القسم، وأخطر اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية وانتقل المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها وبالفحص تبين وجود جثة المدعو «أ.ع. ع» 27 سنة عامل بمخبز معلق بجنش بسقف الغرفة وعدم وجود إصابات ظاهرة بها.

أقوال شقيقتي المتوفى

وبسؤال شقيقتيه أقرتا بأنه يعاني من حالة نفسية سيئة منذ فترة لمروره بضائقة مالية ورجحا قيامه بالتخلص من حياته على إثر ذلك ولم تشتبها جنائيا في الوفاة وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

في وقت سابق أمرت جهات التحقيق بشبرا بتجديد حبس شاب 15 يوما لإطلاقه الرصاص على زميله من فرد خرطوش في شبرا الخيمة بسبب خلافات مالية بينهما حيث اعترف بارتكاب الواقعة وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة.

وبسؤال والد المجني عليه اتهم المتهم بإطلاق عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته تجاه نجله فأحدث إصابته المشار إليها لخلافات مالية بينهما.