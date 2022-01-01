تاج الدين: دراسات متعمقة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر بمقاييس عالمية «فيديو»

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، اليوم، إجراء جميع الأجهزة المعنية دراسات متعمقة للوصول لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمصر على مستوى عالمي، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مصر تستورد معظم الأجهزة، حتى العصى التي تحتاجها الحالات للحركة يتم استيراد جزء منها، وأيضا العربات المتحركة يتم استيرادها، مشددا على أن توطين الكثير من الصناعات التي تحتاجها مصر، سياسة حكيمة، خصوصا وأن تلك الأشياء أفكار تسعى لها الدولة المصرية منذ فترات طويلة.

الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يحتاجها مصابو الحوادث

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنه ليس بالضرورة أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي كامل ولكن على الأقل يكون هناك اكتفاء ذاتي من بعض الأشياء التي نستطيع تصديرها في المستقبل؛ فالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يحتاجها مصابو الحوادث وبعض مصابي أمراض السكر، وأيضا هناك حاجة للشرابات الضاغطة لعلاج دوالي الساقين، وغيرها.

مصنع كبير لتوفير الأطراف الصناعية بمواصفات قياسية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية والوقائية، أنه يوجد في مصر مصنع كبير تحت مظلة قومية يوفر هذه الأطراف الصناعية بمواصفات قياسية، وعلى التوازي يكون هناك خبراء في تصنيع هذه المسلزمات بطريقة علمية، فضلا عن وجود كوادر مدربة يكون لها أبعاد كثيرة سياسية واقتصادية، ومن ناحية الأمن القومي الصحي أيضا تكون أمرا مهما.

وشرح مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية والوقائية، أنه توجد دول كثيرة جدا في الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة متفوقة بهذا المجال، مشيرا إلى أن مصر الآن أصبحت 102 مليون نسمة وبها نحو 6 ملايين مهاجر، متابعا: «من أهم التوصيات التي خرجنا بها اليوم من اجتماعنا مع الرئيس السيسي أن يكون لدينا حصر شامل وكامل بأنواع الإعاقات والأجهزة التي تحتاجها، وأن يكون هناك سجل قومي بهذا ويكون معروف الاحتياجات، وأن يكون هناك دراسة كاملة متعمقة لذلك».