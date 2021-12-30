«تاج الدين»: كل شوية هنسمع عن متحور جديد ووصلنا لنهاية الموجة الرابعة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوضع الوبائي في مصر مستقر خلال الفترة الحالية، موضحًا: «أعتقد أننا في نهاية الموجة الرابعة على أرض الواقع وفي غرف الرعاية المركزة والمستشفيات».

إقبال المواطنين على التطعيم كبير

وأكد «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، اليوم الخميس، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية والإقبال الشديد على حملات التطعيم بأعداد كبيرة وهو ما كان له أثر إيجابي.

تاج الدين: كل شوية هنسمع عن متحور بظواهر جديدة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هروب الفيروسات والمتحورات من المناعة ظاهرة طبيعية جدا، ولو لم يكن كورونا هرب من المناعة لما استطاع أن يتحور إلى ألفا، بيتا، جاما، دلتا، ودلتا بلاس، موضحًا: «مع كل متحور جديد، يكثر الكلام حول سرعة الانتشار وزيادة الأعداد وهذا أمر متوقع، لأن الفيروس يتحور ويغير شكله حتى يستطيع أن يعيش ويدخل جسم الإنسان».

واستكمل محمد عوض تاج الدين: «بعد شوية هيظهر متحور تاني، وكل شوية هنسمع عن متحور جديد بظواهر جديدة، لكن التطعيم يزيد قوة مناعة الجسم على مقاومة الفيروسات، وباء كورونا موجود ولسه قاعد شوية، ونتمنى أن تكون هناك سيطرة عالمية في منتصف 2022، وحتى هذا الوقت يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات».

رسالة للمواطنين لتلقي لقاحات كورونا

ووجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، رسالة للمواطنين الخائفين من الحصول على اللقاحات، قائلا: «وفرنا التطعيمات لملايين المواطنين، ولم تظهر أي أثار جانبية خطيرة تؤثر على عملية التلقيح أو التطعيم».