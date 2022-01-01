توزيع 4 آلاف علبة «بليلة» بالمجان على أهالي بيلا بكفر الشيخ

وزّع عدد من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، 4 آلاف علبة «بليلة» بالمجان، على أهالي المدينة، ضمن مُبادرة «دفِّي نفسك»، والتي انطلقت مُنذ الأسبوع الماضي، لتوزيع وجبات «شوربة العدس» و«البليلة» و«حمص الشام» على المواطنين، وذلك لتدفئتهم في ظل موجة البرد الشديدة، التي تمُر بها مصر.

وقال الدكتور محمود عثمان، أحد المُشاركين في مُبادرة «دفِّي نفسك»، في بيان له، إنه تم توزيع 4 آلاف علبة «بليلة» على المواطنين بمدينة بيلا، عقب صلاة المغرب، بالتزامن مع أول أيام العام الجديد 2022، من خلال المطبخ الخيري المُقام بجوار مسجد «المرسي» بمدينة بيلا، بعد أن قام بعض مُحبي الخير بشراء مُستلزمات «البليلة» كصدقة جارية على أرواح موتاهم.

وأوضح «عثمان»، أن عدداً من الشباب المُتطوعين المُشاركين في المُبادرة بدأوا تجهيز وجبات «البليلة» الساخنة بالتعاون مع أحد الطهاة المُحترفين، وتم وضعها في علب بلاستيكية مُجهزة، وتوزيعها على المواطنين المُترددين على شارعي «الجمهورية» و«الثورة» واللذين يعدّان من أهم شوارع مدينة بيلا.

البليلة تقوي المناعة وتدفي الجسم

وأضاف «عثمان» أنه قد تم اختيار وجبة «البليلة» باعتبارها من الأطباق الحلوة التي يُفضلها البعض خاصةً في فصل الشتاء، وذلك لفوائدها المُتعددة، حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يُساعد في الحماية من الإصابة بالفيروسات، كما أنها تعمل على تدفئة الجسم في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، لافتاً أن وجبة «البليلة» تتكون من القمح، والسكر، واللبن، وجوز الهند، والفانيليا.

وأكد «عثمان»، أنه للمرة الثانية يتم توزيع «البليلة» على المواطنين، حيث سبق وأن تم توزيع 3 آلاف علبة على أهالي بيلا يوم الأحد الماضي، كما تم خلال الأيام القليلة الماضية توزيع أكثر من 10 آلاف علبة «شوربة عدس» خلال الأسبوعين الماضيين، فضلاً عن توزيع 2000 عبوة من مشروب «حمص الشام» يوم الخميس الماضي على المواطنين بالمجان، في إطار مُبادرة «دفِّي نفسك» التي انطلقت في مدينة بيلا مُنذ أسبوعين، وذلك لمُواجهة الصقيع، مُشيراً إلى استمرار المُبادرة طوال فصل الشتاء، لإدخال السرور على قلوب المواطنين، ومُساعدتهم في عملية التدفئة من برودة الطقس الشديدة.

مبادرة دفي نفسك لاقت قبولا لدى الأهالي

وتابع «عثمان»، أن مُبادرة «دفِّي نفسك» حظت بدعم كبير من الأهالي في مدينة بيلا مُنذ اليوم الأول للمُبادرة، وما زال هناك إقبال مُتزايد من الأهالي على المُبادرة، مُنوهاً أن هناك العديد من الأشخاص الذين يمدوهم بكافة المكونات والأدوات التي يستخدموها في طهى المأكولات والمشروبات الخاصة بالمُبادرة، كنوع من أنواع المُساعدة أو الصدقة الجارية.

يُذكر أن مجموعة من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أطلقوا مُبادرة خيرية تحت عنوان «دفِّي نفسك»، لتوزيع وجبات «شوربة العدس» و«البليلة» و«حمص الشام» على الأهالي مجاناً، لمُواجهة الصقيع، وذلك طوال فصل الشتاء.