وزيرة الهجرة: بيع 1119 وثيقة تأمين على المصريين بالخارج في أول يوم

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه في اليوم الأول لإطلاق وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، جرى بيع 1119 وثيقة، وهو ما يعكس احتياج المصريين في الخارج لتلك الوثيقة، لافتة إلى إقبال المصريين بالخارج المتزايد على شرائها، موضحة أن الوزارة عملت أيضا على قانون الهجرة، وبه الكثير من الفصول منها فصل يتعلق بصندوق رعاية المصريين بالخارج: «خلصنا القانون اللي فيه كل احتياجات المصريين بالخارج وليس شحن الجثامين فقط».

وتابعت: «القانون فيه كمان التعويض عند الفصل التعسفي من العمل أو إصابات العمل، وجرى دمج كل هذا في قانون يجري عرضه حاليا على مجلس الوزراء، وعند الانتهاء من مراجعته سيعرض على البرلمان».

مكرم: النظام القديم كانت يتطلب الكثير من الإجراءات والوقت

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن النظام القديم الذي كان متبعا في حالات الوفاة بالخارج، هو طلب أسرة المواطن شحن الجثمان على نفقة الدولة، وكان يتطلب ذلك إحضار الأسرة شهادة تؤكد عدم قدرتهم على تحمل تلك التكاليف، ما كان يستغرق الكثير من الوقت والإجراءات.

مكرم: الاشتراك في التأمين مقابل 100 جنيه سنويا

وأوضحت أن الوزارة تواصلت مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وجرى إصدار وثيقة تأمين باشتراك 100 جنيه سنويا، ويجرى شراؤها مع استخراج تصريح العمل من منافذ الخروج أو المنصة الإلكترونية: «الموضوع بسيط، 100 جنيه سنويا، بيهم المواطن المتوفى أسرته تقدر تجيبه من الخارج وتشحنه لأرض الوطن، وده لحالات الوفاة سواء الطبيعية أو الحوادث».