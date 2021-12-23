6 خطوات حددتها وزارة الهجرة قبل اتخاذ قرار السفر للخارج.. احسب المكاسب

يحلم قطاع كبير من الشباب بالسفر للخارج، لعدة أسباب، منها «العمل، الدراسة، السياحة»، لذلك أوضحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن الخدمات التي تقدمها عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها الراغب في السفر، قبل اتخاذ هذا القرار.

«الوطن» تستعرض، خلال السطور التالية، الخطوات التي قدمتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للراغبين في السفر، ويجب اتباعها قبل اتخاذ قرار السفر، كالتالي:

6 خطوات حددتها «الهجرة» قبل اتخاذ قرار السفر للخارج

أولا: حدد أحلامك وأفكارك.

ثانيا: اعرف الدوافع ومثيرات الاهتمام بالهجرة.

ثالثا: اجمع معلوماتك عن البلد التي تختار السفر إليها.

رابعا: اعرف طرق الهجرة الآمنة.

خامسا: احسب المكاسب والخسائر المترتبة على قرار السفر للخارج.

سادسا: خذ قرارك.

خطوات السفر الآمن للخارج

كما حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر موقعها الرسمي، خطوات تعقب اتخاذ قرار السفر، كى يكون ذلك بصورة آمنة، موضحة أنه يجب الحصول على تأشيرة عمل من سفارة الدولة التي يرغب الشاب في السفر إليها، ولا بد من توضيح نوع العمل في طلب التأشيرة، وإذا كان «مستقل، موسمي، دائم»، ومراعاة التزام المسافر بالشروط والنظم الخاصة بكل دولة.

كما يشترط الحصول على عقد عمل صحيح، وإجادة لغة الدولة الراغب في السفر إليها، على الأقل بمستوى متوسط، بالإضافة إلى ضرورة وجود مهنة وشهادة خبرة.

خط ساخن للتواصل مع وزراة الهجرة

ليس ذلك فقط، بل أتاحت الوزارة، وسائل تواصل بينها والمصريين بالخارج، حال تعرضهم لأي مشكلة، منها عبر الخط الساخن للشكاوى «19787».

ويتلقى الخط الساخن للشكاوى بوزارة الهجرة، اتصالات المصريين بالخارج، من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساءً، عدا الجمعة والسبت.