المستكاوي: لو المنتخب وصل للدور قبل النهائي في بطولة الأمم «يبقى كويس»

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن المنتخب المصري سيواجه منتخب نيجيريا في افتتاح مبارياته بكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون، مشددا على ضرورة ظهور المنتخب المصري بالمستوى اللائق، خاصة أن المجموعة تضم أيضا غينيا بيساو والسودان: «بمجرد ما نكسب نيجيريا ده هيدينا قوة أمام السودان وغينيا».

المستكاوي: المدير الفني للمنتخب اختار قائمة لم تنل إعجاب الكثيرون

وأضاف «المستكاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه في حالة وصول المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي من البطولة سيكون جيدا، لافتا إلى أن المدير الفني للمنتخب المصري قام باختيار قائمة لم تنل إعجاب الكثيرين، وذلك بعدما استبعد منها عددا من اللاعيبن.

المستكاوي: كيروش مطالب بتوضيح معايير اختياره لقائمة المنتخب

وأوضح أن القائمة التي اختارها المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش، أثارت الكثير من الجدل بسبب استبعاد نجوم كبار مثل طارق حامد وقفشة، «بكرة هيعمل مؤتمر صحفي يرد فيه على الانتقادات والآراء والجدل اللي أثارته القائمة، ويجب أن يوضح إيه هي المعايير اللي خلته يختار اللاعبين دول».

وسيبدأ المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 أمام نظيره النيجيري، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، يوم 11 يناير الجاري، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للبطولة في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها الكاميرون.