حسن المستكاوي يطالب بتسريع إيقاع النشيد الوطني.. وحلمي بكر: «مينفعش»

علق الموسيقار حلمي بكر على اقتراح الإعلامي الرياضي حسن المستكاوي، عن «التسريع من إيقاع النشيد الوطني»، قائلا: «النشيد الوطني لا يسرع أو يتغير»، لأن جمل النشيد الوطني تأثيرية، وهذا هو الهدف منه، وفقا لما صرح به لـ«الوطن».

المستكاوي يطالب بتغيير النشيد الوطني.. وبكر مينفعش

وقال الموسيقار حلمي بكر، في تصريحات لـ«الوطن»، عقب مطالبة الإعلامي الرياضي حسن المستكاوي، بالمحاولة من تسريع إيقاع النشيد الوطني، إن الحماس لا يتعلق بإيقاع أسرع أو أبطأ، بينما يتعلق بالجمل التأثيرية التي يحتويها النشيد الوطني.

وكان حسن المستكاوي، تساءل: «أنا مش خبير موسيقي، لكن هو ممكن توزيع النشيد الوطني يكون إيقاعه أسرع؟!»، مضيفا «عارف إنه من توزيع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.. بس عندي شعور أن نشيدنا يحتاج لإيقاع أسرع وحماس أكبر»، وذلك خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح الموسيقار حلمي بكر، أنه في يوم من الأيام، اقترح تغيير لحن كلمة «بلادي»، بينما وجد أن هذا غير صائب، لأن النشيد الوطنى الهدف منه تأثيري.

واستشهد بكر بالنشيد الوطني الأمريكي، موضحا أنهم يضعون يدهم على قلوبهم، ويبكون فور عزفه، وهذا هو هدف النشيد الوطني «الشعور بالانتماء».

تفاصيل النشيد الوطني

النشيد الوطني المصري، يسمي (بلادي)، ألّفه محمد يونس القاضي ولحنه سيد درويش، مقتبس من كلمات الزعيم مصطفى كامل في إحدى أشهر خطاباته عام 1907، التي قال فيها: «بلادي بلادي لكِ حبي وفؤادي.. لكِ حياتي ووجودي، لكِ دمي، لكِ عقلي ولساني، لكِ لُبّي وجناني، فأنتِ أنتِ الحياة.. ولا حياة إلا بكِ يا مصر».

وأصبح النشيد الوطني رسميا يمثل جمهورية مصر العربية عام 1979، وأعاد توزيعه الموسيقار المصري محمد عبد الوهاب، بتوجيه من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.