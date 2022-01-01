محمد رمضان يستعين بــ عادل إمام في أغنيته الجديدة «متعودة».. فيديو
محمد رمضان والرابر الجزائري سولكينج يقدمان الأغنية بالعربية والفرنسية
كتب:
محمود الرفاعى
08:01 م | السبت 01 يناير 2022
محمد رمضان
استعان الفنان محمد رمضان بصوت الفنان الكبير عادل إمام، في بداية أغنيته الجديدة «متعودة» التي طرحها منذ قليل، مع الرابر الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية «شاهد ماشفش حاجة» أثناء ترديد جملة «متعودة دايما».
صوت عادل إمام من مسرحية شاهد ماشفش حاجة
الاغنية مقدمة باللغتين العربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد رمضان وسولكينج وزوكش، وتقول كلماتها:
الست عنايات متعودة تعمل سهرات في البيت
وكانت دايمآ متعودة دايمآ
متعودة تسمعيني في تليفون
متعودة تشوفيني كل يوم
ايوه انا غير كل دول
Iam African
شايفه حبيبتي اللون
Ils connaissent pas ma vie
J’dormais à même le ciment
Suis moi ma chérie j’tenmène au pays du vent
Un coup elle dit oui, un coup elle dit non
Qu’est ce qu’elle a cette gandji, elle joue avec mes sentiments
Moha c’est le deum, Moha c’est le sang
J’Clip devant les pyramides, j’suis un fénec t’as algé centre.
Moha c’est le deum, Moha c’est le sang
J’Clip devant les pyramides, j’suis un fénec t’as algé centre.
غاروا مني ليه ومني كتير احتاروا
سهرانة طول الليل قاعدة بتسمعينى فى داره
انا سر من الاسرار
ابويا وحد قطرين
انا عفش بيتنا آثار
وقصورنا عـ الشطين
لمحت بنت الزين
فرعون وجننتيه
سحرني كحل العين
وراكى لففتيه
بس عادي يلا سهلة
مفيش حاجة مستاهلة
اجيلك كل ثانية
اجيلك كل وهلة