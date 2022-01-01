محمد رمضان يستعين بــ عادل إمام في أغنيته الجديدة «متعودة».. فيديو

استعان الفنان محمد رمضان بصوت الفنان الكبير عادل إمام، في بداية أغنيته الجديدة «متعودة» التي طرحها منذ قليل، مع الرابر الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية «شاهد ماشفش حاجة» أثناء ترديد جملة «متعودة دايما».

صوت عادل إمام من مسرحية شاهد ماشفش حاجة

الاغنية مقدمة باللغتين العربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد رمضان وسولكينج وزوكش، وتقول كلماتها:

الست عنايات متعودة تعمل سهرات في البيت

وكانت دايمآ متعودة دايمآ

متعودة تسمعيني في تليفون

متعودة تشوفيني كل يوم

ايوه انا غير كل دول

Iam African

شايفه حبيبتي اللون

Ils connaissent pas ma vie

J’dormais à même le ciment

Suis moi ma chérie j’tenmène au pays du vent

Un coup elle dit oui, un coup elle dit non

Qu’est ce qu’elle a cette gandji, elle joue avec mes sentiments

Moha c’est le deum, Moha c’est le sang

J’Clip devant les pyramides, j’suis un fénec t’as algé centre.

Moha c’est le deum, Moha c’est le sang

J’Clip devant les pyramides, j’suis un fénec t’as algé centre.

غاروا مني ليه ومني كتير احتاروا

سهرانة طول الليل قاعدة بتسمعينى فى داره

انا سر من الاسرار

ابويا وحد قطرين

انا عفش بيتنا آثار

وقصورنا عـ الشطين

لمحت بنت الزين

فرعون وجننتيه

سحرني كحل العين

وراكى لففتيه

بس عادي يلا سهلة

مفيش حاجة مستاهلة

اجيلك كل ثانية

اجيلك كل وهلة