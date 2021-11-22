بسمة وهبة: «هعمل عمرة لأسماء مصطفى وهزورها في قبرها بمياه زمزم»

نعت الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، بكلمات مؤثرة، قائلةً: «ربنا يصبر حبايبنا ويصبرنا، كانت نموذجا للنشاط والهمة، وكان عندها إخلاص غير عادي في شغلها، ومركزة على ملفين في منتهى الخطورة والأهمية، الأطفال والملف الاجتماعي، مفيش اتنين اختلفوا عليها، وكانت جدعة وبشوشة، ومش بتتأخر عن مساعدة اللي حواليها بشكل شخصي أو من خلال برنامجها»، إذ أن شهر إبريل الماضي، شهد إعلان إصابتها بمرض السرطان، وقررت خوض المعركة.

آخر حديث جمع بسمة وهبة مع الراحلة أسماء مصطفى

وكشفت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، على شاشة «المحور»، عن آخر حديث جمعها بالإعلامية الراحلة، وكان ذلك منذ 3 أسابيع: «أرسلت لي رسالة على انستجرام لأني غيرت رقم هاتفي، قالت لي أنا محتاجة القوة منك، والتانية بتقولي ادعي لي، وكلمتها قلت لها يا أسماء ده رقمي الجديد، وكانت في البيت لسه عاملة عملية، وقعدت أديها شحنة قوة، وكان زملائي حولي في الاستديو، قلت لها أول ما تضعفي بصي في عيون ولادك، وقولي هنتصر عشانهم، ووصتني إني لو رحت الحرم أدعي لها ربنا يشفيها».

هعملك عمرة وهجيب لك مياه زمزم وهزورك في قبرك

وواصلت: «أسماء كانت متماسكة وعندها أمل كبير، وطلبت مني مياه زمزم، ومنذ 3 أيام قررت إني أرتب لسفري عشان أشوف أولادي في السعودية وكنت هعمل عمرة، أنا هروح أعمل عمرة بس مش هدعي لك تقومي بالسلامة، هدعي لك في الحرم إن ربنا يرحمك، شيء صعب جدا . كنا متوقعين إن ربنا مش هيسترد دلوقتي .. مش هدعي لك بس، انا هعملك عمرة وهجيب لك مياه زمزم وهزورك في قبرك».

أسماء مصطفى أخبرتها بخطأ صحي كبير كانت ترتكبه

وأشارت، إلى أن الإعلامية أسماء مصطفى أخبرتها بخطأ صحي كبير كانت ترتكبه: «قالت كانت بتعمل حاجة غلط، كان عندها مشكلات في معدتها، كانت بتاخد كمية مسكنات مش طبيعية، وهذا أمر خطير جدا».