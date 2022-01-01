بسنت شوقي تنشر صورة لعقد قرانها بمحمد فراج: لا شيء أفضل منها بـ2021

حرصت الفنانة بسنت شوقي على الاحتفال بقدوم العام الجديد 2022، بتقديم رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان محمد فراج، مشيرة إلى أن لحظة عقد قرانهما تعني لها العام بالكامل.

بسنت شوقي تتغزل في زوجها محمد فراج

ونشرت بسنت شوقي صورة تجمعها بـ«فراج» أثناء عقد قرانهما، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت على الصورة قائلة: «من كل ما حدث في عام 2021، لا شيء يأتي فوق هذه اللحظة، لا حاجة لفيديو، ولا حاجة لعد تنازلي، ولا حاجة لأي شيء، فقط هذه اللحظة التي تشمل هذا الكم الهائل من المشاعر، التي أعتقد أنها الحد الأقصى الذي يمكن أن يتعامل معه إنسان واحد، هذه هي 2021 بالنسبة لي».

بسنت شوقي تهنئ جمهورها بالعام الجديد

كما هنأت جمهورها بقدوم العام الجديد، قائلة: «عام جديد سعيد عليكم، أتمنى لكم السلام والصحة والحب والسعادة والبركات».

محمد فراج يتغزل في زوجته

واحتفل محمد فراج منذ أسبوعين بعيد ميلاد بسنت عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر صورة تجمعهما، وعلق عليها قائلًا: «الله على جمال الحياة و طعمها الحلو وإنتي فيها.. قدام الضحكة دي بحس إني عمري بيطول وقادر على أي صعب».

محمد فراج يهنئ بسنت شوقي بعيد ميلادها

وتابع: «كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى هدية ربنا أنعم بيها عليا يا جميلة وزي القمر من جوه ومن بره، سنة سعيدة عليكي يا روح القلب وونس العمر يا رفيقة الدرب ومفتاح السعادة.. بحبك».

عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

وكان فراج وبسنت تم عقد قرانهما في يونيو الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، أحمد حلمي، منى زكي، علا رشدي، آسر ياسين، وغيرهم من النجوم.