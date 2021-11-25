بسنت شوقي عن مشاركتها في فيلم «أخويا»: متحمسة جدا

تشارك الفنانة بسنت شوقي مع الفنان أحمد عز في الفيلم الروائي القصير «أخويا» للمخرجة ساندرا نشأت، والذي بدأ تصويره خلال الفترة الماضية في منطقة أبو غالب خارج القاهرة، ويعتبر التجربة الأولى لـ «عز» في فيلم روائي قصير، ويتطرق الفيلم إلى واحدة من أبرز القضايا التي تواجه المجتمع المصري الفترة الحالية، وهي التنمر.

وقالت بسنت شوقي في لقاء مع برنامج «ذا إنسايدير»، «كان لدي رهبة كبيرة في البداية بسبب ساندرا نشأت فهي مخرجة كبيرة ولديها تجارب سينمائية هامة وبارزة، وتعود للسينما بعد غياب، ولكني تفاجأت بها فهي سلسة ومتواضعة للغاية وأحببتها من الوهلة الأولى».

وأضافت: «فريق العمل بينهم كميا سواء بين أحمد عز وساندرا نشأت والفنان صلاح عبدالله، كان الأمر مخيف بالنسبة لي في البداية ولكني تحمست للغاية للمشاركة معهم في الفيلم».

بسنت شوقي تكشف تفاصيل مشاركتها في الفيلم الروائي القصير «أخويا»

4 أفلام تجمع ساندرا نشأت وأحمد عز قبل «أخويا»

وقدمت المخرجة ساندرا نشأت مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية الناجحة التي جمعتها بالفنان أحمد عز، فكانت البداية في فيلم «ملاكي إسكندرية» عام 2005، وكررا التجربة في العام التالي بفيلم «الرهينة»، ثم «مسجون ترانزيت» في 2008، وكان فيلم «المصلحة» آخر الأعمال التي جمعتهما عام 2012، وحقق نجاح كبير سواء على مستوى النقاد أو المستوى الجماهيري.

وتستعد ساندرا للعودة إلى الإخراج السينمائي مرة أخرى بعد غياب، وذلك من خلال فيلمها القصير «أخويا»، كما تعمل على فيلم روائي طويل باسم «شلة ليبون» المأخوذ عن رواية للكاتب هشام الخشن، ولكنه مازال في مرحلة التحضيرات الأولى.