«يا فاشل».. بسنت شوقي تحذر من حساب مزيف باسمها على «فيس بوك»

حذرت الفنانة بسنت شوقي، من وجود حساب مزور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يحمل اسمها، وتأكيدها أن هذه الصفحة مزيفة ولا تمت لها بصلة، وذلك عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

بسنت شوقي تطالب متابعيها بـ«ريبورت» لإغلاق الصحة المزيفة

ونشرت الفنانة بسنت شوقي، عبر «انستجرام»، صورة من الحساب المزيف الذي يحمل اسمها على «فيس بوك»، وطلبت من متابعيها عدم متابعة هذه الصفحة باعتبارها غير صحيحة، وتقديم بلاغات لإدارة الموقع لإغلاقها، موجهة رسالة للقائمين على الحساب المزيف بقولها: لا أكتب اسمي بهذه الطريقة يا فاشل.

كما نشرت بسنت شوقي، صورة لحسابها الحقيقي على «فيس بوك» والذي يحمل العلامة الزرقاء، وتأكيدها أن هذه الصفحة الوحيدة هى التي تملكها على موقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين صبري: معنديش صفحة على «فيس بوك»

وفي الساعات الماضية، حذرت الفنانة ياسمين صبري، من وجود حسابات مزورة تحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مهددة بإغلاقها من قِبل إدارة الموقع.

وكتبت ياسمين صبري، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلة: لا يوجد لدي أي حسابات علي الفيس بوك، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها.

وسبق وحذر عدد من نجوم الفن من وجود حسابات مزيفة على «فيس بوك» منسوبة إليهم، منها الفنان محمد عدوية نجل المطرب الشعبي أحمد عدوية، الذي كشف عن وجود صفحة مزيفة تحمل اسمه وتقوم بنشر أمور غير حقيقية منها مهاجمته للفنان محمد رمضان.

كما حذر الفنان حسن الرداد من وجود حساب مزيف على «فيس بوك» يحمل اسم زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مطالبًا جمهوره ومتابعيه بعدم التعامل مع هذه الصفحة وتأكيده أن زوجته لا تملك أي حساب على «فيس بوك».