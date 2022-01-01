جهاز التجارة الداخلية يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، حاجته لنحو 200 موظف للعمل في وظيفة باحث سجل تجاري، مع فتح باب التقدم للوظائف لمدة شهر كامل بداية من اليوم السبت 1 يناير 2022.

وحمل إعلان وظائف جهاز التجارة الداخلية رقم 1 لسنة 2022، وأكد حاجة الجهاز لوظيفة باحث سجل تجاري في مكاتبه بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بنظام التعاقد المؤقت.

شروط وظائف جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين

وشملت شروط وظائف جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، عدة بنود تتمثل في:

1- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عالٍ من الكليات التالية: «تجارة - حقوق - اقتصاد وعلوم سياسية».

2 - الحد الأدنى للتقدير جيد.

3- عدم تجاوز المتقدم للوظيفة 30 عاما.

٤- إيجاد التعامل على برامج الحاسب الآلي.

٥- إيجاد اللغة الإنجليزية.

أماكن التعيين في وظيفة باحث سجل تجاري

وأشار الجهاز إلى أن الوظائف متاحة في مكاتبه بالمحافظات الآتية: «القاهرة - الاسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر - البحر الأحمر - الوادى الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء».