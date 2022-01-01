وزير التموين يجتمع بـ27 مديرية لبحث المعايير الجديدة لتنقية البطاقات

كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، عن اجتماعات مكثفة تشهدها الوزارة حاليا، يعقدها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مع مدراء المديريات على مسستوى المحافظات لبحث المعايير الجديدة لتنقية البطاقات التموينية ومنظومة الدعم من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية.

اجتماعات مكثفة لبحث تنقية البطاقات التموينية

وشهد ديوان عام وزارة التموين، اليوم، اجتماعا لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي مع 27 مدير مديرية تموين بجميع المحافظات، لبحث عددا من الملفات من بينها الإجرءات الجديدة والمعايير التي تبحث وزارة التموين اتخاذها قريبا حول البطاقات التموينية.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمر صحفي له يوم الأربعاء الماضي 29 ديسمبر 2021 عن اعتزام الوزارة اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تنقيطة منظومة الدعم، معلنا أن من بين هذه الإجراءات هي استكمال بيانات أفراد بطاقات التموين إجباريا، والذي سيتم من خلال تقدم المواطن صاحب البطاقة التموينية بالبيانات الصحيحة والكاملة عن أفراد أسرته وممتلكاته ودخله الشهري.

ما هي إجرءات وزارة التموين الجديدة لتنقية البطاقات؟

وتستهدف وزارة التموين في هذا الشأن، تقديم المواطن صاحب البطاقة التموينية لإقرار إجباري سيتقدم به عن مفرادات راتبه الشهري وكل بيانات تخص أبنائه وأيضا كل ممتلكاته المسجله باسمه لدى الشهر العقاري، مع وضعه أمام المساءلة القانونية، حال التقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو عن ممتلكاته.

كما تعتزم وزارة التموين ضمن إجراءتها الجديدة في تنقية البطاقات شطب وحذف كل من يرفض تقديم بيانات أسرته لوزارة التموين، حيث من المفترض أن تعلن الوزارة أن هذا الإجراء إجباري على كل مواطن يمتلك بطاقة تموينية، فضلا عن ترقب موعد تطبيق هذا الإجراء المرتقب.