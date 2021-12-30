وزير التموين يوجه بصرف استعاضات يناير من منافذ السلع

وجه الدكتور علي المصيلحي ‏‏وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيسا شركتي الجملة ‏‏«العامة- المصرية»، بصرف استعاضات منافذ صرف السلع ‏التموينية للشهر المقبل، في إطار متابعته اليومية لحالة الجو، وتعرض بعض المحافظات ‏للأمطار الغزيرة.

حملات يومية للتأكد من عمل المخابز

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على مديري ‏المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز ‏بالمواعيد المقررة لها وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى ‏يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء ‏بالخبز أو بالسلع الغذائية التي تصرف على بطاقة الدعم.

‏وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، بأن الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من رئيسا ‏شركتي الجملة «العامة- المصرية»، ببدء صرف استعاضات الربع ‏الأول من شهر يناير إلى المنافذ، تمهيدا لصرفها للمواطنين، اعتبارا من أول الشهر.

توافر أكثر من 25 سلعة بالمنافذ

كما أكد معاون الوزير، أن مديري ‏المديريات بالمحافظات، أكدوا على وجود مخزون استراتيجي بكل ‏مخبز يصل، إلى ثلاثة أيام من الدقيق، مشيرا إلى أنه يتوافر بمنافذ ‏صرف السلع التموينية أكثر من 25 سلعة، مؤكدا ضخ الوزارة ‏يوميا 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة.