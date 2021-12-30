وزير التموين يوجه بصرف استعاضات يناير من منافذ السلع
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الوطن
04:43 م | الخميس 30 ديسمبر 2021
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيسا شركتي الجملة «العامة- المصرية»، بصرف استعاضات منافذ صرف السلع التموينية للشهر المقبل، في إطار متابعته اليومية لحالة الجو، وتعرض بعض المحافظات للأمطار الغزيرة.
حملات يومية للتأكد من عمل المخابز
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على مديري المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز بالمواعيد المقررة لها وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء بالخبز أو بالسلع الغذائية التي تصرف على بطاقة الدعم.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من رئيسا شركتي الجملة «العامة- المصرية»، ببدء صرف استعاضات الربع الأول من شهر يناير إلى المنافذ، تمهيدا لصرفها للمواطنين، اعتبارا من أول الشهر.
توافر أكثر من 25 سلعة بالمنافذ
كما أكد معاون الوزير، أن مديري المديريات بالمحافظات، أكدوا على وجود مخزون استراتيجي بكل مخبز يصل، إلى ثلاثة أيام من الدقيق، مشيرا إلى أنه يتوافر بمنافذ صرف السلع التموينية أكثر من 25 سلعة، مؤكدا ضخ الوزارة يوميا 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة.