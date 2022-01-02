«الصحة» تكشف 10 أنواع من الخضراوات تعمل على تقوية المناعة ضد الأمراض

أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك» العديد من أنواع الخضراوات المهمة غذائيا وصحيا بمختلف أنواعها وألوانها، والتي من شأنها أن تعمل على تقوية مناعة الفرد ضد مختلف الأمراض.

قائمة الخضراوات التي تقوي المناعة ضد الأمراض

وتستعرض «الوطن» قائمة الخضراوات التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان، والتي تقوي المناعة ضد مختلف الأمراض، حيث تعتبر الخضراوات الطازجة مصدرا غنيا بالفيتامينات ومقوية للمناعة، وهي كالتالي:

1 - الخضراوات الحمراء، وهي: «الطماطم - الفلفل الأحمر».

2 - الخضراوات الخضراء، وهي: «الخس - الجرجير - الخيار».

3 - الخضراوات الصفراء، وهي: «الجرز - الفلفل الأصفر».

4 - الخضراوات البيضاء، وهي: «البصل - الفجل».

5 - الخضراوات البنفسجية، وهي «البنجر».

الصحة: تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة يحمي من الأمراض المزمنة

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه يجب على الجميع الحرص على كل من تناول طعام صحي، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم من أجل حماية تحمي أنفسهم من الإصابة بمختلف الأمراض المزمنة، وهم «ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر».

وأضافت وزارة الصحة أنه يمكن لجميع المواطنين كل من الكشف والمتابعة، بالإضافة إلى العلاج بشكل مجاني، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بفحص وعلاج الأمراض المزمنة، مع الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وزارة الصحة توجه المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان وجهت المواطنين بضرورة الالتزام بمختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتلخصت الإجراءات في التالي:

1 - ارتداء مختلف المواطنين الكمامة.

2 - التباعد الاجتماعي والجسدي عن مختلف الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر.

3 - غسل الأيدي باستمرار من خلال الماء والصابون أو الكحول.