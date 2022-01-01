محمد رمضان: أجهز أول ألبوماتي من 18 أغنية.. واستعد لفيلم عالمي

قال الفنان محمد رمضان، إنه يعمل حاليا على تسجيل أغنيات أول ألبوماته الغنائية في مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 15 عاما، ليطرح خلال الفترة المقبلة، وأوضح «رمضان» خلال بث مباشر له عبر منصاته الإلكترونية المختلفة، عقب طرحه لأغنيته الجديدة «متعودة» مع الرابر الجزائري سولكينج، أنه يتعاون حاليا مع شركة عالمية لإطلاق أول ألبوماته الغنائية.

وأشار محمد رمضان، إلى أن الألبوم سيتضمن 18 أغنية، منها 6 أغنيات مع مطربين عالميين، مؤكدا أنه سيكشف كل تفاصيل الألبوم خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء منه.

محمد رمضان: أحضر لفيلم عالمي

ونفى «رمضان» الإساءة للمطربين اللبنانيين، وقال: «السؤال اللي قيل لي مين الفنانة اللي تحلم تشتغل معاها؟، صيغته لم تكن جيدة، لأنه لا يوجد حلم لي مع فنانة، ولكن كان لابد أن يكون السؤال مين الفنانة اللي تحب أن تتعامل معها، يكفي أن لبنان فيها فيروز».

وقال محمد رمضان، إنه يعمل حاليا على تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد الذي ينتجه محمد السعدي، ويخرجه محمد هاني، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

محمد رمضان: أحب العراق ومبخفش غير من اللي خلقني

أشار «رمضان» في بثه المباشر، إلى أنه يعمل حاليا على فيلم سينمائي جديد سيجمعه بعدد من الفنانين العالميين، ولكنه رفض الحديث عنه في الوقت الحاضر، حتى ينتهي من تصوير مشاهد مسلسله الدرامي، نظرا لاقتراب شهر رمضان الكريم.

كما تحدث محمد رمضان، عن مشاكله الأخيرة مع بعض الشخصيات ووصولها للقضاء، مثل قضية الطيار الراحل أبو اليسر، وقال: «احترمت القضاء، وإن القضاء يأخذ مجراه».

وقدم شكرا كبيرا لجمهوره في دولة العراق، ونفى التصريحات التي انتشرت حول عدم سفره مرة أخرى إلى العراق، قائلا: «هاجي العراق تاني، أنا مبخفش غير من اللي خلقني».