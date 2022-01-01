«طفل كل 30 ثانية».. مصر تستقبل 760 مولودا خلال 6 ساعات بالعام الجديد 2022

كشفت الساعة السكانية الإلكترونية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن اليوم السبت أول أيام العام الميلادي الجديد 2022، شهد زيادة في عدد المواليد على مدار ست ساعات من الساعة الثانية ظهر اليوم، وحتى الثامنة والربع مساء بلغت نحو 760 مولودا، أي أن كل دقيقة تشهد ولادة طفلين بمعدل طفل كل 30 ثانية، وسجلت الساعة السكانية، في الثانية ظهر اليوم، إجمالي عدد سكان مصر في القاهرة وباقي المحافظات، 102 مليون و817 ألفا و199 مولودا، بينما رصدت الساعة إجمالي عدد السكان في الثامنة والربع مساء اليوم، 102 مليون و817 ألفا و959.

عدد سكان مصر اليوم السبت.. 102.8 مليون نسمة

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي عدد سكان مصر، من 101 مليون و375 ألفا و894 نسمة في يوم الجمعة الموافق الأول من يناير لعام 2021، إلى 102 مليون و817 ألفا و959 نسمة حتى الساعة الثامنة والربع مساء اليوم السبت الأول من يناير 2022، بزيادة بلغت مليونا و442 ألفا و65 نسمة خلال عام ميلادي كامل.

القاهرة الأعلى في عدد السكان والجيزة في المركز الثاني والشرقية ثالثا

ورصدت الساعة السكانية، أعلى المحافظات في معدلات السكان، وكانت القاهرة العاصمة، وبلغ عدد سكانها 10 ملايين و96 ألفا و887 نسمة، حتى الساعة الثامنة والربع مساء اليوم السبت أول يناير 2022.

وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بنحو 9 ملايين و321 ألفا و508 نسمات، وجاءت في المركز الثالث محافظة الشرقية وبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين و746 ألفا و174 نسمة، وفي المركز الرابع حلت محافظة الدقهلية من حيث السكان، حيث سجل عدد السكان بها نحو 6 ملايين و933 ألفا و206 نسمات، وفي المركز الخامس جاءت محافظة البحيرة وعدد سكانها 6 ملايين و728 ألفا و317 نسمة.

«مالك» أول مولود في عام 2022

يذكر أن أول مولود جرى تسجيله رسميا في سجلات وزراتي الصحة والتخطيط في عام 2022، هو الطفل مالك عاطف عبداللاه، واسم الشهرة مالك محمد الطيب، حيث ولد في تمام الساعة 12.35 دقيقة صباح اليوم السبت 1 يناير 2022، ومحل الولادة بقرية المحارزة مركز أبو تشت بمحافظة قنا.