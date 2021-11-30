عدد سكان مصر اليوم.. 97 ألفا زيادة خلال شهر والقاهرة 10.9 مليون نسمة

أظهرت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد سكان مصر بلغ، اليوم الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021، 102مليون و697 ألفا و439 نسمة، بينما سجلت الساعة السكانية إجمالي عدد سكان مصر 102مليون و600 ألف نسمة في 27 أكتوبر 2021، بزيادة بلغت 97 ألفا و439 نسمة، خلال شهر تقريبا.

عدد سكان القاهرة: 10.9 مليون نسمة والجيزة 9.3 مليون نسمة

وأوضحت الساعة السكانية، أن عدد سكان محافظة القاهرة من إجمالي عدد سكان مصر، اليوم، بلغ 10ملايين و89 ألفا و206 نسمات، بينما بلغ عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و311 ألفا و52 نسمة، ومحافظة الشرقية نحو 7 ملايين و736 ألفا و759 نسمة.

شمال سيناء 450 ألفا والوادي الجديد 260 ألفا وجنوب سيناء 112 ألفا

كما رصدت الساعة السكانية عدد سكان باقي محافظات الجمهورية، على النحو التالي :

- محافظة الدقهلية، عدد سكانها 6 ملايين و926 ألفًا و832 نسمة.

-محافظة البحيرة، عدد سكانها 6 ملايين و720 ألفًا و609 نسمات.

-محافظة المنيا وعدد سكانها 6 ملايين و120 ألفًا و704 نسمات.

- محافظة القليوبية وعدد سكانها 6 ملايين و17 ألف و476 نسمة.

8- محافظة الإسكندرية: وعدد سكانها 5 ملايين و463 ألفًا و923 نسمة.

9- محافظة سوهاج وعدد سكانها 5 ملايين و540 ألفًا و431نسمة.

10- محافظة الغربية وعدد سكانها 5 ملايين و338 ألفًا و366 نسمة.

11- محافظة أسيوط وعدد سكانها 4 ملايين و894 ألفا و244 نسمة .

12- محافظة المنوفية وعدد سكانها 4 ملايين و636 ألفا و180 نسمة .

13- محافظة الفيوم وبلغ عدد سكانها 3ملايين و973 نسمة و524 نسمة .

14- محافظة كفر الشيخ 3ملايين و633 ألفا و151 نسمة .

15- محافظة قنا وعدد سكانها 3 ملايين و515 ألفا و778 نسمة .

16- محافظة بني سويف : عدد سكانها 3ملايين و491 ألفا و476 نسمة .

17- محافظة أسوان مليون و612 ألفا و672 نسمة .

18- محافظة دمياط وعدد سكانها مليون و591 ألفا و936 نسمات .

19- محافظة الاسماعيلية وبلغ عدد سكانها مليونا و421 ألفا و101 نسمة .

20- محافظة الأقصر وبلغ عدد سكانها مليون و 365 ألفا و316 نسمة .

21- محافظة بورسعيد :عدد سكانها 783 ألفا و331 نسمة .

22- محافظة السويس :عدد سكانها 778 ألفا و262 نسمة .

23- محافظة مرسى مطروح :عددسكانها 518ألفا و658 نسمة .

24- محافظة شمال سيناء :عدد سكانها 450 ألفا و528 نسمة .

25- محافظة البحر الأحمر: عدد سكانها 393 ألفا و212 نسمة .

26- محافظة الوادي الجديد :عدد سكانها 260 ألفا و576 نسمة .

27- جنوب سيناء، عدد سكانها 112 ألفا و305 نسمات .