أعمال لم ترى النور لوحيد حامد: أبرزها الجماعة 3

يتزامن اليوم الذكرى الأولى لوفاة الكاتب الكبير، وحيد حامد الذي وافته المنية، يوم 2 يناير 2021 عن عمر يناهز الـ 77 عاما، وسوف نعرض لكم 3 أعمال فنية له لم ترى النور.

توفى الكاتب المصري وحيد حامد، العام الماضي عن عمر يناهز الـ 77 قبل الانتهاء من 3 أعمال فنية، هما مسلسل «الجماعة» الجزء الثالث، و فيلم «الصحبة الحلوة» لمحمد سعد، كما صرح كريم محمود عبد العزيز أن كان هناك مشروع لفيلم معه ولكن لم ينته من كتابته، وفقا لما صرح به الأخير خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي.

مسلسل «الجماعة» الجزء الثالث

تعد من أهم أعمال كاتب المصري وحيد حامد، بالألفية الثالثة هو مسلسل «الجماعة» الذي تناول فضائح الجماعة الإرهابية، وكان قد انتهى من كتابة ثلثي الأحداث، وكان من المقرر عرضه برمضان السابق 2021.

وتم عرض جزأين بالفعل من مسلسل «الجماعة»، وكان وحيد حامد، يكتب الجزء الثالث من العمل، لكنه توفى قبل انتهاء العمل، و لم يفصح عن مصير الجزء الثالث من العمل حتى الآن، وهو ما يشبه مصير الجزء الثالث من مسلسل «الدالي» للراحل نور الشريف.

فيلم «الصحبة الحلوة» لـ يحيى الفخراني ومحمد سعد

كما كان وحيد حامد، يقوم بكتابة فيلم تحت أسم «الصحبة الحلوة»، لفنان الكبير يحى الفخراني، والفنان محمد سعد، و إخراج ساندرا نشأت، والذي كان تم تحديد موعد تصويره، وتوقف العمل به بسبب كورونا.

وكان من المقرر أن يستأنف الكاتب وحيد حامد، الكتابة بالعمل، و توفى قبل الانتهاء منه، و لم يصدر حتى الان عن مصير العمل، من قبل صناعه، بالرغم من مرور العام الأول على ذكرى الراحل اليوم.

فيلم لـ كريم محمود عبد العزيز

بينما صرح الفنان كريم محمود عبد العزيز، خلال لقائه الأخير مع الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدا أنه كان يحضر إلى فيلم من تأليف وحيد حامد، من بطولة الأول، مشيرًا إلى أن الراحل وحيد حامد، انتهى من كتابة الفيلم، وحدد مخرجه، وكان على وشك بداية تصويره، لولا وفاته.

كما قال كريم محمود عبد العزيز، إن كان من اهم أحلامه هو القيام بفيلم من سيناريو وحيد حامد.

وحيد حامد من مواليد الشرقية من منيا القمح، من مواليد 1944، توفى عن عمر يناهز الـ 77 عاما، ومن اهم أفلامه، «الإرهاب والكباب، طيور الظلام، الهلفوت، غريب في بيتي، طائر الليل الحزين، والبرئ، والراقصة والسياسي، والغول، عمارة يعقوبيان، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة».

وكانت من أهم أعماله الدرامية: «العائلة والجماعة بأجزائها»