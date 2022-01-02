رسالة مؤثرة من ابن الراحل جابر عصفور: كنت نعم الأب والسند الحقيقي

عبر أحمد نجل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، عن حزنه على رحيل والده، الذي توفي يوم الجمعة الماضية عن عمر يناهز 77 عاما، ونشر نجل عصفور صورة تجمعه بوالده وابنتيه، مشيرا إلى أنها آخر صورة تجمعه بالدكتور جابر عصفور قبل رحيله.

كتب ابن الدكتور جابر عصفور رسالة مؤثرة لوالده الراحل عبر صفحته على «فيس بوك» حملت عنوان «رسالة إلى أبي الحبيب جابر عصفور»، جاء فيها: «مع السلامة يا حبيبي، أنا مش مصدق إني خلاص كده مش هشوفك تاني، ولا حتى همسك أيدك تاني وتتسند عليا، ولا مصدق إني خلاص مش هنادي عليك (أبتا) وترد عليا تقولي (يا ابناه) أول ما أدخل البيت أنا ما لحقتش اشبع منك وفي الأغلب أبدًا لم أكن لأشبع منك».

ابن جابر عصفور: كنت نعم الأب والسند الحقيقي

وتابع: «حقيقي كنت نعم الأب والسند الحقيقي، علمتني معنى الرجولة، أدوارك في حياتي لا تعد و لا تحصي، كل حاجة مهمة في حياتي تقريبا أنت كان ليك دور البطولة فيها، حتي عندما كنا نختلف كنت تقسو علي لتعلمني درسا مهما في الحياة، أنت من عانيت كثيرا في بداية حياتك و بنيت نفسك بنفسك و بإيمانك القوي بنفسك و قدراتك وإمكانياتك، وصلتك بربك فبارك الله لك في حياتك و في أسرتك و في عملك، ومن رحمة الله و حبه فارقتنا في يوم مبارك».

وأضاف: «أبي احبك من كل قلبي و ممتن لكل ما أعطيتني، أنت أعطيتني افضل ما تستطيع وأنا شهدت ووعيت واستقبلت، أنت الذي عانيت في بداية حياتك كنت تريد أن تربي رجلا قويا يعتمد علي نفسه. أعاهدك أمام الله أني سأكون دائمًا ذلك الابن القوي المعتمد علي نفسه كما علمتني أنت».

العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين

واختتم: «ولكن اسمح لي اعبر لك عن مشاعري اللي يمكن لم يسعفني الوقت اعبر لك عنها مع السلامة يا حبيبي في حفظ الله ورفقة أحب الحبايب أمي وأختي رحمكم الله جميعا وأسكنكم فسيح جناته، سأتذكرك دائما ضاحكا واثقا قويا».

جدير بالذكر أن عزاء الدكتور جابر عصفور، الذي توفي يوم الجمعة الماضي، يقام اليوم الأحد عقب صلاة المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وشُيّعت جنازة، أمس السبت، الدكتور جابر عصفور دفن بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أداء مراسم صلاة الجنازة على جثمان الراحل من مسجد صلاح الدين بالقاهرة.