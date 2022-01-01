«الخشت»: إطلاق اسم جابر عصفور على مكان يليق بتاريخه في جامعة القاهرة

قال الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الدكتور جابر عصفور قامة علمية كبيرة ومن أهم النقاد والمفكرين في الوطن العربي، وصاحب مدرسة علمية في العقلانية، مؤكدا أن الأثر البارز للدكتور عصفور سيظل باقياً، فهو قيادة بارزة من قيادات الفكر ورمز من رموز الثقافة في مصر والعالم العربي.

وأضاف «الخشت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كان لنا لقاءات متعددة مع الدكتور جابر عصفور، فهو كان عضو مجلس الثقافة والتنوير الذي تم إنشاؤه في أغسطس 2017، وكانت اللقاءات متواصلة ومستمرة حتى قبل وفاته بوقت قليل، وكان الحوار وتبادل النقاش مفتوحا باعتباره أحد أركان التنوير في جامعة القاهرة».

وأكد رئيس جامعة القاهرة في تصريحاته لـ«الوطن» أن مجلس كلية الآداب ومجلس جامعة القاهرة سيدرسان إطلاق اسم الدكتور جابر عصفور على مكان يليق بمقامه وتاريخه وعطائه داخل جامعة القاهرة.

تفاصيل تشييع جثمان الدكتور جابر عصفور

وشُيع جثمان الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، من مسجد صلاح الدين بالقاهرة، بعد ظهر اليوم السبت، إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة في 6 أكتوبر، بعد توقفه في محطة وداع أخيرة بجامعة القاهرة تنفيذا لوصية الراحل.وشارك في تشييع الجثمان الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ولفيف من الشخصيات العامة من بينهم، رئيس جامعة القاهرة، والذي كان في استقبال جثمان الدكتور «عصفور» بالجامعة، وأساتذة جامعة القاهرة، حيث تقدمت وزيرة الثقافة والمشيعين موكب سير جنازة الراحل عقب انتهاء مراسم الصلاة على الجثمان والتوجه إلى جامعة القاهرة، لتكون نقطة الوداع الأخيرة للمثقف البارز الذي رحل صباح يوم الجمعة الماضي عن عمر 77 عاما. ومن المقرر أن يُقام عزاء الدكتور عصفور مساء اليوم الأحد عقب صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة.

وشارك في مراسم الجنازة وزيري الثقافة السابقين، الدكتور عماد أبو غازي، والكاتب الصحفي حلمي النمنم، وقيادات وزارة الثقافة.