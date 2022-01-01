«الخشت» يستقبل جثمان الدكتور جابر عصفور بجامعة القاهرة.. الوداع الأخير

اصطف عشرات من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعة وقيادتها لاستقبال جثمان الدكتور جابر عصفور بجامعة القاهرة قادما من مسجد صلاح الدين بالمنيل بعد انتهاء مراسم صلاة الجنازة.

رئيس جامعة القاهرة وقيادات الثقافة في استقبال جثمان عصفور

وكان في استقبال موكب الجثمان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وحشد كبير من أعضاء هيئة التدريس، حيث تقدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة موكب تسيير جثمان الدكتور جابر عصفور إلى جامعة القاهرة، سيرا على الأقدام بعد أداء صلاة الجنازة، عقب صلاة ظهر اليوم، بحضور زوجته الدكتورة هالة فؤاد، ونخبة من المثقفين من بينهم الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة للسينما، والدكتور نبيل عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية.

واستقبل المشاركون الجثمان بقراءة الفاتحة على روحه والدعاء له، ليطوف بعدها جثمان الدكتور جابر عصفور بجامعة القاهرة مودعا زملائه وطلابه للمرة الأخيرة، ومنها إلى مدافن الأسرة بالسادس من أكتوبر، بحسب وصية الراحل.

ويقام عزاء الراحل الدكتور جابر عصفور، غدا الأحد الموافق 2 يناير 2022 بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب مباشرة.