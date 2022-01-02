اليوم.. عزاء الراحل جابر عصفور في الحامدية الشاذلية

يقام اليوم الأحد عزاء الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، الذي توفي يوم الجمعة الماضي، عقب صلاة المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وشُيّعت جنازة، أمس السبت، الدكتور جابر عصفور دفن بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أداء مراسم صلاة الجنازة على جثمان الراحل من مسجد صلاح الدين بالقاهرة، وبحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وقيادات الوزارة، وزوجته الدكتورة هالة فؤاد، وابنه أحمد.

صلاة الجنازة جابر عصفور

ويقام عزاء الدكتور جابر عصفور اليوم بعد أن خرج جثمان الدكتور جابر عصفور المولود في 1944، إلى مثواه الأخير من جامعة القاهرة، حيث استقبل عشرات من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعة وقيادتها لاستقبال جثمان الدكتور عصفور بالجامعة القاهرة، قادما من مسجد صلاح الدين بالمنيل بعد انتهاء مراسم صلاة الجنازة.

واستقبل موكب الجثمان، الذي تقدمته وزيرة الثقافة سيرا على الأقدام، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وحشد كبير من أعضاء هيئة التدريس.

وشارك في الجنازة ونخبة من المثقفين من بينهم الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة للسينما، والدكتور نبيل عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية.

واستقبل المشاركون الجثمان بقراءة الفاتحة على روحه والدعاء له؛ ليطوف بعدها جثمان الدكتور جابر عصفور بجامعة القاهرة مودعا زملائه وطلابه للمرة الأخيرة، بحسب وصية الراحل.

أبرز المعلومات عن جابر عصفور

ونعت الأوساط الثقافية في مصر وخارجها المثقف البارز والأكاديمي الكبير، حيث يقام عزاء جابر عصفور اليوم، وعمل المفكر الراحل إلى جانب عمله أستاذا بجامعة القاهرة، في عدد من الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية، منها جامعة الكويت وجامعة هارافارد، وغيرها، كما تولى أمانة المجلس الأعلى للثقافة وأسس المركز القومي للترجمة، كما تولى وزارة الثقافة مرتين في 2011، وفي 2014.