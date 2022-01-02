25 غواصا يبحثون عن جثث 6 صيادين مفقودين من البرلس في البحر المتوسط

قال الكابتن إيهاب المالحي، كبير فريق «غواصين الخير»، إن نحو 25 غواصا يبحثون عن جثامين 6 صيادين المفقودين من أبناء قرية البنائين التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، والذين فُقدوا إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز على متن مركب «سيدنا الحسين»، ما أدى لشطرها لنصفين وغرقها وغرق 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء، فيما جرى إنقاذ 3 صيادين آخرين.

أهالي البرلس يساعدون الغواصين

وأضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أن الغواصين يتواجدون منذ يوم الجمعة الماضي، وجرى البحث عنهم، لكنهم توقفوا لساعات لسوء الأحوال الجوية، واستأنفوا عملهم أمس لكن لم يُعثر على الجثامين، مشيراً إلى أن الغواصين عملوا من آخر نقطة إحداثية للمركب، ويُجرى البحث على مسافات طويلة بمساعدة أهالي البرلس الصيادين بمراكبهم، حيث يتم الاستعانة بهم لإرشاد الغواصين.

تقسيم الغواصين لفرق

وأوضح «المالحي»، تقسيم الغطاسين إلى فرق للبحث في مناطق مختلفة للبحث عن الجثامين المفقودين بحادث مركب البرلس، وأضاف «أتمنى من أهالينا في البرلس مساعدتنا بمركبين للمساهمة في عملية البحث، كان معانا إمبارح 11 مركبا واشتغلنا بحث وانتشال على سطح المياه، من دمياط لبورسعيد وغطسنا أكثر من 65 كيلو مترا، وأجهزة محافظة كفر الشيخ ساعدتنا في التصاريح، لكن النهاردة مش لاقيين مراكب تطلع معانا».

وتابع كبير «غواصين الخير»، أنه استعان بفرق من الإسكندرية والغربية، كما أرسل فريقا للجلوس مع الناجين لمعرفة التفاصيل، فضلا عن تجهيز «تانكات» للبحث بجوار المركب الغارق: «ممكن تكون الجثامين قريبة من المربك، وهنشتغل على كده، وربنا يكرمنا ونخرج الجثامين».

وتعرضت مركب سيدنا الحسين، والتي كان على متنها 9 صيادين من أبناء قرية البنائين بالبرلس في كفر الشيخ، للغرق بعدما انفجرت اسطوانة الغاز بها، ما أدى لإنقاذ 3 أشخاص وغرق 6 آخرين.