«الصحة»: 160 قافلة طبية مجانية في محافظات الجمهورية خلال يناير 2022

قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة قامت بإطلاق 50 قافلة طبية مجانية في محافظات الجمهورية خلال أول 10 أيام من العام الجاري، لافتة إلى أن تلك المبادرة تأتي في إطار المشروع الرئاسي «حياة كريمة»، وهي المبادرة الأكثر اهتماما بالدفع بقوافل للمناطق المحرومة والأكثر فقرا والنائية على مستوى الجمهورية.

تنفيذ 5 قوافل في أول يومين من العام الجديد 2022

وأضافت «الصادق» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير الشاذلي، أنه سيتم تنفيذ 5 قوافل في أول يومين من العام الجديد 2022 في كلا من بني سويف والأقصر والمنوفية وسوهاج وكفر الشيخ، في تخصصات كالأطفال والنساء والباطنة والأنف والأذن والجلدية والجراحة والمسالك البولية والقلب والعظام.

فحوصات وأدوية مجانية ضمن القوافل الطبية

وأوضحت أن القافلة تتضمن الكشف والفحوصات بالمجان، حيث سيصل إجمالي عدد القوافل خلال شهر يناير وحده إلى 160 قافلة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن لجنة التقارير الطبية في كل قافلة مسؤولة عن إحالة أي حالة تكون في حاجة إلى جراحة أو علاج على نفقة الدولة للمستشفيات التابعة للمشروع الرئاسي.

وتابعت: «نحرص على التواصل مع هذا النوع من المرضى دائما ونحصل على أرقام هواتفهم لضمان ديمومة هذا التواصل».

وأردفت: «بيتم إحالة أي حالة محتاجة عملية أو علاج على نفقة الدولة للمستشفيات التابعة لينا وبيقوموا بالمهمة دي على أكمل وجهة، والمريض اللي بيتردد علينا بياخد الخدمة وبنكون على تواصل معاه، ولو محتاج عملية بيكون فيه تواصل بينا وبينه وبناخد أرقام تليفوناتهم».