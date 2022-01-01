50 قافلة طبية مجانية لخدمة المواطنين بقرى المنوفية

نظمت مديرية الصحة في محافظة المنوفية يوما لصحة المواطن، تضمن تنظيم 50 قافلة طبية متنقلة، تزامناً مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وتضم القوافل الطبية الخمسون تخصصات مختلفة على أن يكون الكشف بالمجان، فضلاً عن صرف الأدوية مجاناً لجميع المواطنين المترددين على القوافل الطبية.

صحة المنوفية: 50 قافلة طبية مجانيه في المنوفية لخدمة المواطنين

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن القوافل الطبية تأتي في إطار حرص مديرية الصحة علي تقديم الرعاية الطبية للمرضى بالمجان في محافظة المنوفية، حيث تم إطلاق اليوم الطبي في المنوفية، موضحاً أنه تم عمل 50 قافلة طبية في جميع مراكز ومدن المحافظة بالمجان، تزامناً مع احتفالات المصرين برأس السنة الجديدة.

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية: صرف الأدوية مجاناً للأهالي

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القوافل الطبية مجانية لخدمة جميع المواطنين في مختلف التخصصات، موضحاً أنه يتم صرف الأدوية مجاناً أيضاً في هذه القوافل خدمة للمواطنين، مضيفاً أن القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

المرور على مستشفيات المنوفية والاطمئنان على العزل لمرضى كورونا

على صعيد متصل، تواصل قيادات مديرية الصحة بالمنوفية، بقيادة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، المرور على المستشفيات العامة والمركزية للاطمئنان على سير العمل في المستشفيات، وتقديم الرعاية الطبية لجميع المواطنين، فضلاً عن الاطمئنان على أقسام العزل الصحي في المستشفيات، والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.