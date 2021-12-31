مدير القطاع الطبي بـ«حياة كريمة»: نجهز قافلة إلى الأسمرات

قالت الدكتورة ندى الدمياطي، مدير القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إنه يوجد كفاءات أطباء في الخارج وجميعهم أبدى موافقته على المشاركة في مبادرة حياة كريمة من أجل تقديم الخبرات التي اكتسبوها في الخارج للمصريين.

زيارة مستشفى أحمد ماهر

وأضافت «الدمياطي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية Extra News، مساء أمس الخميس، أن أحد كبار الأطباء المصريين المهاجرين في الخارج، زار مستشفى أحمد ماهر وتم تجهيز قافلة طبية ستكون في حي الأسمرات، مبينا أن وزيرة الهجرة في تواصل مع الأطباء في الخارج وتم التواصل معهم من أجل المشاركة في حياة كريمة وتم إتاحة استمارة من أجل التقديم عبر صفحة وزارة التضامن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أطباء مصريون في الخارج اقترحوا تلقي حالات علاجها

وأوضحت مدير القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، أن هناك أطباء مصريين مهاجرين في الخارج اقترحوا إمكانيات إرسال حالات لهم للعلاج في الخارج، موضحا أن يتم تلقي ملفات الحالات من أجل الكشف عليهم لمعرفة إمكانية إرسالهم إلى الخارج، متمنية استمرار المبادرة وتوسعها الفترة المقبلة من أجل علاج أكبر عدد من المرضى.

نشأة مبادرة حياة كريمة

نشأت الفكرة أثناء مشاركة الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وتم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع، وتستهدف المبادرة مساعدة قطاع واسع من المصريين في تغيير حياتهم إلى الأفضل من الناحية الصحية والتعليمية وغيرها.