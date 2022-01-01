صندوق تحيا مصر: نظمنا 3 آلاف قافلة استهدفت 12 مليون مواطن في 2021

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنَّ أدوات الصندوق تطورت بشكل كبير للغاية منذ 2014 وحتى الآن، فالصندوق أصبح شريكا لكل الوزارات وعدد كبير من شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، ومختلف الجمعيات المتواجدة في كل قرية ونجع.

حققنا 3 أرقام قياسية في 2021

وأضاف «مختار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن الصندوق حقق 3 أرقام قياسية في 2021، وإشادة دولية من الأمم المتحدة وتكريم من منظمة الغذاء العالمية «الفاو»، وذلك لفكرة وصول الصندوق للأسر الأولى بالرعاية بالوقت المناسب وهذا كان محل التكريم.

وأشار «مختار» إلى أن الصندوق نظم في 2021 حوالي 3 آلاف قافلة، وصلت لـ12 مليون مستفيد، وذلك لم يكن ليتحقق إلا بشراكة قوية مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني الكبيرة، إضافة للجمعيات القاعدية، و5 آلاف متطوع يعملون على مدار السنة لأكثر من عدد ساعات طويلة.

3 آلاف قافلة استفاد منها 12 مليون شخص

وأفاد «مختار» بأن الصندوق على تواصل دائم مع وزارة التضامن لتحديث البيانات الخاصة بالفئات المستحقة، فيمكن أن يكون هناك من يستحق اليوم ومع برامج التنمية الاقتصادية يكون لديه مصدر دخل، فيستحق شخص آخر أكثر احتياجا لهذا الدعم، «احنا مش بنشتغل على عدد واحد من المواطنين».

ولفت المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن الصندوق ينوع من الخدمات التي يقدمها، إذ أن الـ3 آلاف قافلة لا تقتصر فقط برامج الحماية الاجتماعية، ولكن تشمل الرعاية الصحية والتدريبية وتمكين المرأة المعيلة، «لدينا طموح في عام 2022 في وقت وجيز يكون لدينا تصور كامل بأن يكون المجتمع المدني أكثر إفادة للأسر الأولى بالرعاية مع حجم المشروعات الضخم».