لجنة خارطة الطريق في ليبيا تبدأ خطواتها لإنجاز الانتخابات بمجموعة لقاءات

شرعت لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب الليبي، في اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى بحث مسار العملية الانتخابية بعد تأجيل انتخابات الرئاسة من 24 ديسمبر الماضي، وأعلنت أنها ستعقد مجموعة من اللقاءات مع عدة أطراف لهذا الغرض.

لقاءات موسعة للجنة خارطة الطريق مع مختلف الأطراف السياسية والعسكرية

وأوضحت اللجنة، المشكلة في 22 ديسمبر الماضي، أنها ستجري مجموعة من اللقاءات مع الهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والأحزاب السياسية، والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وأضافت أنها ستجري اجتماعات مع جميع الأطراف العسكرية والأمنية والسياسية والجهات ذات الصلة بملف الانتخابات، بغرض توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء، بحسب بيان صادر عنها نقلته اليوم، قناة «سكاي نيوز».

ويأتي تحرك اللجنة بعد عدم إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي كان محددا لها، فيما تخرج تحركات شعبية من وقت لآخر، خصوصا في شرق البلاد، تطالب بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مخافة العودة إلى مربع الاقتتال الذي كان دائرا من قبل.

كما يضغط عديد من الأطراف الدولية بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، إذ يرى قطاع واسع من المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالأزمة في ليبيا، أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ستشكل نقطة مفصلية في مسار الحل السياسي في ليبيا، وتجاوز البلاد سنوات الفوضى القائمة منذ 2011.

عضو بلجنة خارطة الطريق: نجاح اللجنة مرتبط بمشاركة الأطراف صاحبة القرار السياسي

وقال نصر الدين مهنى عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، إن تجاح لجنته في مهامها مرهون بمشاركة جميع أصحاب القرار السياسي في النقاشات الدائرة بشأن مسار الانتخابات.

ولفت «مهنى» إلى أن اللجنة اجتمعت مرتين في مدينتي طبرق وطرابلس، بهدف وضع خارطة طريق شاملة وواضحة بشأن المرحلة المقبلة، قائلا إن ليبيا تعيش حالة من الانسداد السياسي بسبب عدم القدرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.