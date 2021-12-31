وزارة القوى العاملة في أسبوع.. 58 فرصة عمل في ليبيا وتعيين 16 ألف شاب

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إعلان وزير القوى العاملة، اليوم الجمعة آخر ايام التقدم للعمل في ليبيا، معلنا عن 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة في المجال الطبي، كما شارك الوزير في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق، وشهد تخرج 90 متدرباً ومتدربة من الوحدة المتنقلة بالمنوفية وتشغيلهم بالقطاع الخاص، إلى جانب عقد 3 ندوات في إطار مبادرة «سلامتك تهمنا» .

58 فرصة عمل في الأراضي الليبية

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،عن 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي، وعلي الراغبين في العمل سرعة تسجيل بياناتهم على موقع الوزارة، وأوضح الوزير أنه يشترط للتقديم على الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة.

وشارك وزير القوى العاملة في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وأشار الوزير إلى أنّ الفترة الحالية تشهد العديد من الإنجازات والخطوات الجادة والمهمة لخدمة المواطن المصري، مؤكدا أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك محافظة في مصر إلا وكان لها نصيب من المشروعات القومية التي تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن.

حفل تخريج 90 متدربًا ومتدربة

ونظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية حفلا لتخريج 90 متدربًا ومتدربة أنهوا تدريبهم بنجاح في الوحدة المتنقلة للتدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة والمديرية، وذلك بكفر عشما بمركز الشهداء بالتعاون مع مجلس مركز ومدينة الشهداء، وذلك على مهن التفصيل والخياطة، والأعمال الكهربائية، وأعمال السباكة.

واختتمت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر فعاليات الدورة التدريبية الحادية عشر، لوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة على مهنة الخياطة، بتخريج 10 متدربات، في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بملف التدريب المهني وخطة الدولة لدفع الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحقيق التنمية المستدامة واعطائهم الفرصة للتدريب ورفع مستواهم.

3 ندوات حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

كما نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، 3 ندوات حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى إطار مبادرة «سلامتك تهمنا»، وحملة «حقوقك وواجباتك في العمل»، حضرها 96 من مسؤولي السلامة في 43 شركة، بقاعة الاجتماعات بمجموعة شركات كابسي للدهانات والبويات، وفندق بورسعيد بالشرق، بحضور المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسي، واللواء عبد العزيز الدالي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمجموعة الشركات.

ويتابع وزير القوى العاملة، العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة، وقام ياسر سعيد مدير مديرية القوى بالإسكندرية ، بتسليم شهادات تخريج دفعة جديدة من المتدربين على مهنة ميكانيكا السيارات بمركز تدريب مهنى محرم بك لـ 11 متدرباً.

حفل قداس عيد الميلاد المجيد

كما شاركت المديرية بوفد رفيع المستوى من القيادات والكوادر الرسمية بالمديرية في حفل قداس عيد الميلاد المجيد وكان على رأس الوفد نائبًا عن وزير القوي العاملة محمد سعفان، وكيل الوزارة مدير المديرية ياسر سعيد، وقدم الوفد التهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة .

وعقد مركز التدريب المهني التابع لوزارة القوى العاملة بقفط في محافظة قنا، ورشة عمل بعنوان «المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب»، تحت شعار «مهارتك أساس مهنتك»، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP وشركة «قدرة»، للتنمية والحلول التكنولوجية، وبحضور المهندس وائل قطب من الإدارة المركزية للتدريب بديوان عام الوزارة والمهندس عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط وأحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية .

وعقدت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ ندوة بعنوان «المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة»، في إطار تفعيل وحدة المساواة وتوعية العمال بأماكن العمل بنطاق المحافظة، بمقر مؤسسة التثقيف الفكري بحضور جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وحسين النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة التثقيف الفكري .

وأعلن وزير القوي العاملة، توفير فرص عمل للفتيات والشباب، والفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لمبادرتي «مهنتك مستقبلك ومهارتك أساس مهنتك»، وقامت مديرية القوي العاملة بالأقصر بالتعاون مع بيت الزكاة المصري بتوزيع أكثر من 100 ماكينة خياطة على الفتيات.

تعيين 16 ألفاً و 193 شابًا في 6 محافظات

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 16 ألفاً و 193 شابًا في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات «المنيا، الغربية، الإسماعيلية، المنوفية، القاهرة، وأسوان»، بلغت 3 ملايين و 469 ألفاً و536 جنيها، والتفتيش على 3584 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 8799 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 8799 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل زيارة مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستشفى كليفلاند كلينك في أبو ظبي، للوقوف على حالات المرضى من أفراد الجالية المصرية، وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج طبقا لقانون الدولة، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، للتواصل مع الجالية وتقديم تمنياته بالشفاء العاجل لهم.

تحويل مستحقات الضمان الاجتماعي لـ 39 عاملًا مصريًا

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان في الأردن، المتابعة اللحظية لتحويل القائمة الـ 62 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 39 عاملًا مصريًا غادروا عمان نهائيا، وقال الوزير إنّ المستحقات بلغت 88 ألفاً و 544 دولاراً ، أي ما يعادل مليون و386 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات المواطن المصري «علي.س.ع.أ»، سائق نقل جماعي كان يعمل لدي إحدى شركات النقل بمكة المكرمة، وبلغت 10 آلاف ريال سعودي، بما يعادل 41 ألفا و800 جنيه مصري تقريبا.

وكلف وزير القوي العاملة ، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون والتنسيق مع القنصلية العامة لنقل جثمان الشاب المصري أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفى إثر أزمة قلبية علي نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفي بتدخل الوزارة لشحن الجثمان إلي مصر علي نفقة الدولة .

وصول جثامين الأسرة المنكوبة من السعودية

ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي، علي رحلة مصر للطيران رقم 2652 القادمة من الرياض، جثامين الأسرة المنكوبة التي توفي منها أربعة أفراد في حادث انقلاب سيارة بالرياض، ونجا من الحادث 3 أبناء بينهم اثنين لازالا بالمستشفى، فيما كتب الله نجاة طفل رضيع، وتلقي وزير القوي العاملة تقريرا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

وأخيراً نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، في تسوية مشكلة سيدة مصرية تتضرر من حجزها بمنزل صاحب العمل وإرغامها على العمل كعاملة منزلية رغم استقدامها من مصر بتأشيرة «خياطة نسائية»، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.