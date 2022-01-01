عودة مهندس مصري إلى عمله بالسعودية بعد تدخل «القوى العاملة»

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض في السعودية، في تسوية مشكلة المهندس المصري "يوسف.س.ع.س" الذى يعمل مهندس أجهزة طبية بأحد مراكز طب الأسنان بالرياض، بإعادته إلي عمله بعد أن صدر له قرار فصل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب، أن المواطن "يوسف. س.ع.س" تقدم بطلب لمكتب التمثيل العمالي قال فيه: إنه يعمل مهندس أجهزة طبية بأحد مراكز طب الأسنان بالرياض، وصدر قرار من جهة العمل بعد إجراء التحقيقات بالشؤون القانونية والموارد البشرية داخل المؤسسة عملا بالمادة 80 من نظام العمل السعودي والتي تنص على أنه فى حالة فصل العامل تأديبيا لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.

وأضاف الملحق العمالي أنه قام بالتواصل مع الدكتور حمدان غازى المصرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والدكتور أحمد المصري المدير التنفيذي، وتم

ترتيب زيارة إلى إدارة المؤسسة ، وفي جو من الود تم تسوية الخلافات بين المهندس والمؤسسة، وصدر قرار بعودة المهندس المصرى إلى عمله وإلغاء قرار الفصل.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالعاملين المصريين وتفانيهم فى العمل.

حضر جلسة التسوية الودية الملحق العمالي كريم أبو السعود، والعاملين المصريين بالمؤسسة، وقدموا الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان والسفارة المصرية بالرياض على تواصلهم وحرصهم على مصالح العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية.