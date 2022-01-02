استئناف حركة الملاحة والصيد في مياه البحر المتوسط بعد تحسن حالة الطقس

انطلقت مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، اليوم الأحد، عقب تزويدها بالوقود والثلوج ولوازم الصيد من ميناء الصيد بالبرلس، لتحسن الأحوال الجوية، عقب توقفها لهطول أمطار وهبوب الرياح خلال اليومين الماضيين.

رفع حالة الطوارئ في محافظة كفر الشيخ

وكان محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، قد قرر وقف حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس قبل يومين لسوء الأحوال الجوية، وحفاظًا على حياة الصيادين، وناشدهم بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظا على أرواحهم.

ورفعت كفر الشيخ حالة الطوارئ، بكافة مرافق المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس فضلا عن رفع مياه الأمطار من الشوارع بعد سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة منها مناطق المحافظة الشمالية، ما أدى لإصدار المحافظ قرارا بتعطيل الدراسة أمس السبت بالمدارس والمعاهد الأزهرية حفاظا على أرواح الطلاب، بينما جرى استئنافها اليوم بعد تحسن الطقس بصورة ملحوظة.

رفع حالة الطوارئ وكسح مياه الأمطار

وفي سياق متصل تتابع مجالس المدن أعمال رفع مياه الأمطار المتبقية في الشوارع، واستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمراكز المدن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً الشكر للعمال والعاملين بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي على المجهود المبذول طوال الأيام الماضية، لرفع مياه الأمطار والمخلفات.

وأعلن المحافظ، عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بشكل مستمر والتواصل مع الغرف الفرعية لمتابعة موقف الأمطار أولا بأول والإبلاغ عن أي طارئ قد يحدث في المرافق العامة بالمدن والقرى.