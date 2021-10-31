حالة الطقس بكفر الشيخ.. جو خريفي بعد سقوط الأمطار وانتظام حركة الصيد

شهدت حالة الطقس بكفر الشيخ، اليوم الأحد، جوا خريفيا بعد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق في الساعات الأولى من الصباح، فيما أكدت غرفة عمليات المحافظة انتظام حركة الصيد وخروج المراكب في رحلات بعد تزودها بالوقود من ميناء الصيد بالبرلس، خاصة في ظل عدم وجود رياح تمنع الحركة.

كما انتظمت حركة السير على الطريق الرئيسية والفرعية، ولم تتأثر حركة البيع والشراء بالأمطار المتوسطة التي شهدتها مناطق متفرقة، وناشدت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر خلال الفترة المقبلة أثناء السير على الطرق الرئيسية والفرعية تفاديا لوقوع حوادث، كما طالبت بمتابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس بشكل يومي، فيما ناشد مرفق إسعاف المحافظة المواطنين بتوخي الحذر أيضا أثناء السير في الشوارع.

حالة الطقس بكفر الشيخ.. إعلان الطوارئ لمواجهة تقلبات الجو

وفي نفس السياق، أعلنت المحافظة، حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، على متابعة حالة الطقس بكفر الشيخ، وسرعة مراجعة معدات الحملات الميكانيكية بمجالس المدن، مشيراً إلى وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أخطار الأمطار المتوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.

حالة الطقس بكفر الشيخ.. المحافظة تستعد للشتاء

وأوضح محافظ كفر الشيخ، وجود خطة كاملة مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة موسم الشتاء، تشمل تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف بكل الوحدات المحلية، فضلا عن التنسيق بشكل لحظي مع غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالمدن، لمعرفة الموقف أولا بأول، فضلا عن الإبلاغ عن أي طوارئ من المتوقع حدوثها، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع ورفع آثار الأمطار.