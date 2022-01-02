تحصيل 529 ألف جنيه مستحقات 4 مصريين متوفين في السعودية

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 4 متوفين مصريين بالرياض، والتي بلغت قيمتها 126 ألفا و540 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 528 ألفا و937 جنيها مصريا تقريبا، حسب ما أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

متابعة مستحقات المصريين في الخارج

وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أنّ الوزير كلّف المكتب بمتابعة مستحقات 4 مواطنين مصريين توفوا خلال ديسمبر 2021، وكانوا يعملون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

تحصيل نصف مليون جنيه مستحقات لمصريين في الخارج

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنّ المكتب نجح بالتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض في الحصول على مستحقات 4 من العاملين المصريين المتوفين بالسعودية خلال ديسمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي المستحقات 126 ألفا و540 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 528 ألفا و937 جنيها مصريا تقريبا، فضلا عن مراجعة المسؤول المالي في القنصلية العامة بالرياض للتأكد من دخول المستحقات المالية إلى حساب «مستحقات ورثة المصريين المتوفين» التابع لسفارة مصر بالرياض.

وأشار أحمد رجائي، الملحق العمالي، إلى أنّ جهات عمل المتوفين الأربع أفادت بتحويل مستحقاتهم على حساب السفارة، وعليه تم تحويل المبالغ إلى مصر، كل مبلغ بتحويل مستقل باسم ورثة العامل المتوفى، كما تم إبلاغ ذويهم بمصر لاستلام المستحقات من البنوك المصرية المختصة.