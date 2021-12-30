القوى العاملة: 27 شركة في ندوات السلامة وحقوق العمال ببورسعيد

نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ، ندوتين تثقيفيتين حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وحقوق وواجبات العمال في قانون العمل ، وذلك فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا "وحملة "حقوقك وواجباتك فى العمل"، حضرها 59 من مسؤولي السلامة في 27 شركة .

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأكد السيد السنجابي مدير المديرية أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة بالنسبة للأفراد والمنشآت، وحماية بيئات العمل المختلفة، مؤكداً أهمية الندوات للتوعية للعاملين بالمنشآت لتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال والحفاظ على مسيرة الإنتاج ودفع قطار التنمية الاقتصادية ، وتأثير ذلك على اقتصاد مصرنا الحبيبة .

وتناولت الندوة الأولى أنواع العلاقة التعاقدية، واجباتها وخصائصها وأركانها، وشرح الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين في العمل، والهدف الثامن المختص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد القومى ، والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ ، فضلاً عن شرح أنواع عقود العمل وفترة الاختبار ، وعلاقة العمل والتوازن بين حقوق العمال وواجباتهم ، والفصل التعسفى وأسبابه وشروطه، والإجراءات المنهجية للفصل طبقا للقانون، وقام بشرح أهداف الندوة لمياء محمود مدير مكتب الشرق والاستثمار، ورشا توفيق ،ونهى يوسف، وأميرة علوش مفتشين بمكتب عمل الشرق.

حماية العامل من مخاطر العمل

أما الندوة الثانية فقد تطرقت فيها الكيميائية فاطمة الصياد مفتش السلامة بمكتب بورسعيد إلى شرح أهداف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وقرار رقم ١٣٤ من القرارات المنفذة للقانون ١٢لسنة ٢٠٠٣ بهدف حماية العامل من مخاطر العمل وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة والمهنية، ودور مفتشى السلامة ولجانها فى التأكد من تطبيق اشتراطاتها وإجراءاتها ، مع توضيح كيفية إنشاء لجنة السلامة وأجهزتها داخل المنشآت التي يعمل بها ٥٠ عامل فأكثر ، وملفات التفتيش المتنوعة المطلوب توفرها بالمنشأة ، وأهمية تدريب أعضاء اللجان ، وسجلات الصيانة .

وحضر الندوات ريهام السنباطى، ماريانا مسؤولي وحدة المساواة بين الجنسين ، وحنان أبو العلا مسؤول وحدة السكان ، ومنار العوضي مدير إدارة التدريب ، وإيمان شلبى مدير العلاقات العامة، ورانيا ماهر مسؤول الإعلام بالمديرية .