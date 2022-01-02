النيابة تصرح بدفن زوجين لقيا مصرعهما في انقلاب دراجة نارية بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إل رئيس نيابة مركز المحلة، بإنهاء كل إجراءات وتصاريح دفن زوجين لقيا مصرعهما أثناء استقلالهما دراجه نارية في حادث سير، بالطريق الدائري «المحلة - المنصورة»، ودفنهما عقب تسليمهما إلى ذويهما بمعرفتهم بمقابر أسر الزوجين.

الزوجان ضحايا الطقس السيئ بالطريق الدائري

وكان الزوجان لفظا أنفاسهما الأخيرة عقب وصول جثمانيهما إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، عقب تعرضهما لحادث انقلاب دراجه نارية بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية يستقلها زوجان بالطريق الدائري بسبب السرعة الزائدة، أثناء هبوب الرياح والعواصف الترابية وهطول الأمطار.

وباشرت القيادات الأمنية دورها تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، أعمالها، بانتقالها إلى مكان الحادث للوقوف على تطوراته.

الزوجان أصيبا بكدمات وكسر بالجمجمة

وكشفت التحريات الأمنية بالغربية، أن الحادث تسبب في وفاة الزوجين، وهما «محمد.ه»، 48 سنة، و«سوسن .م.ح»، 39 سنة، مصابين بكدمات وكسر بالجمجمة ما تسبب في نزيف بالمخ.

انفجار الكاوتشوك وانقلاب الدراجة النارية

وقال شهود عيان للحادث، إن سبب وفاة الزوجين جاء جراء انفجار إطار كاوتشوك أثناء السير أثناء موجة الطقس السيىء والصقيع وهطول الأمطار الغزيرة.