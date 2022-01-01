وفاة زوجين اختنقا بالغاز أثناء الاستحمام بالغربية

لقي رجل في العقد الخامس من عمره، بقرية شبرا نباص، مركز قطور، بمحافظة الغربية، وزوجته مصرعهما أثناء الاستحمام بسبب الاختناق بسبب نقص الأوكسجين.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين، وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهما.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل الحمام الخاص بشقته في قرية شبرا نباص، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة قطور، إلى مكان الحادث، وبالمعاينة تبين أن الرجل يدعى «أشرف» في العقد الخامس من عمره، وزوجته «رشا»، وأنهما لقيا مصرعهما داخل الحمام، وليس على جسدهما أي علامات ظاهرية.

وحُرر محضر بالواقعة، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهما.

الابنة الكبرى تكتشف وفاة والديها

وتبين أن المتوفي لديه شقتين في نفس العقار، وأن لديه 3 بنات، الأولى في الصف الأول الإعدادي والثانية في الصف الثاني الابتدائي والثالثة عمرها سنتين، وأنه ذهب مع زوجته إلى الشقة وتركا بناته في الشقة الأخرى، وفي الصباح اكتشفت البنت الكبرى وفاتهما، داخل الحمام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهما.