وفاة زوجين خنقا بسبب الغاز في المحلة الكبرى

لقي زوجان مصرعهما خنقا داخل غرفه نومهما، اليوم، بقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، وبينت التحريات الأولية أن تسرب غاز تسبب في اختناقهما وجرى نقل الجثتين لمستشفى المحلة العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فأمرت بتشريح الجثتين.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بوفاة زوجين داخل منزلهما بنطاق قرية بلقينا بدائرة المركز .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والنقيب محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة إلي مكان الحادث، وتبين من التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز المحلة وفاة زوجين خنقا بسبب تسرب غاز السخان والبوتوجاز وهو ما تسبب في وفاتهما أثناء نومهما وخصصت سيارتين إسعاف لنقل الجثتين إلي مستشفي المحلة العام .

وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين وتسليمهما إلي ذويهما .